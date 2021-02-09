В 2021 году Адресной инвестиционной программе к реализации заявлено 69 объектов инфраструктуры и соцсферы. В год ковида, которым в историю вошел 2020-й, по АИП сдали меньше объектов - 38. Но это не важно. Важно, что они были построены или достроены, несмотря на тяжелый год.Это 9 февраля на очередном заседании областного правительства отметил губернатор Игорь Руденя.- Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов - это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг, - подчеркнул глава региона.Самый большой «приплод» АИП дала в сфере ЖКХ. Здесь было введено в строй больше всего объектов. Прежде всего - это новые котельные в ЗАТО Озерный, Рамешках и Нелидово, а также блочно-модульные котельные в нескольких соцучреждениях.Также было построено 74 км газовых сетей в девяти муниципалитетах – Ржеве, Осташковском городском округе, Калининском, Кимрском, Лихославльском и других районах. Завершена закольцовка сетей в районе поселка им. Крупской Твери для газификации площадки инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».Построены водопроводные сети в селе Ильинское Калязинского района, реконструирован водозабор в Кесовой Горе.В соцсфере по АИП открыты новые детсады (в целом - на 350 мест) в микрорайоне «Южный» Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района.Также, наконец, в Сонково доделан и открыт многофункциональный спортзал с игровыми площадками и тренажерами.В дорожном хозяйстве «гвоздем» АИП прошлого года стало начало реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Это очень важный для города и его жителей в плане коммуникаций объект. Путепровод продолжают практически заново строить в этом году. Специалисты подрядчика - АО «РЖДстрой» - в марте приступят к установке пролетных строений. Завершить все работы и открыть путепровод должны до сентября 2021-го.Кроме того, в 2020-м по АИП были введены объекты будущего туристско-рекреационного кластера «Волжское море»: построен пешеходный мост через Дойбицу в Завидово, реконструирована дорога в Калязине. Сейчас продолжается создание пристани и сопутствующей инфраструктуры для речных судов в устье Шоши в Конаковском районе.Реализация проектов по АИП-2020 велась в 27 муниципалитетах.Всего с 2016 по 2020 годы в рамках Адресной инвестпрограммы различные объекты построены в 36 районах и округах Верхневолжья.