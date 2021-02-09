Врач из Твери: переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса, но решились привиться пока не все. Некоторые сомневаются в вакцине, считая, что проще переболеть и выработать «свой, натуральный» иммунитет. Переболевшие ковидом и не желающие повторять этот опыт, напротив, хотели бы привиться, но не знают, можно ли.Обо всем этом «КП»-Тверь» поговорила со специалистом - заместителем главного врача Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра Екатериной Вязовченко.- Отличается ли поствакцинальный иммунитет от иммунитета после болезни?- Отличия есть. Все уже знают, как выглядит коронавирус: это сфера с шипами. Клеточная оболочка сферы имеет в составе один белок, а шипы - другой. Когда человек сталкивается с инфекцией и заболевает, часто организм не успевает отреагировать на первую встречу с вирусом - контакт с его шипом. Развивается заболевание, и идет выработка антител уже на белок клеточной оболочки вируса. В том, на какой белок отреагируют антитела, и есть отличие.Поствакцинальный иммунный ответ будет давать реакцию на белок шипа вируса. Это будет тот же иммуноглобулин G (антитела к вирусу), но распознает он именно белок шипа, а значит, сразу даст вирусу отпор. У тех, кто перенес болезнь легко, тоже может быть иммунный ответ на белок шипа вируса. Но, скорее всего, антител к белку шипа будет мало, а антител к белку оболочки вируса больше. Сколько конкретно - пока это вопрос дискуссионный.Те же, кто болел тяжело или перенес болезнь средней тяжести, получат иммунный ответ на клеточную оболочку вируса, но могут не получить антител к белку шипа. То есть в следующий раз, когда произойдет контакт с вирусом, иммунные тела могут не распознать опасность сразу и отреагируют только на белок клеточной оболочки. А значит, человек вновь может перенести болезнь.- Можно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом?- Противопоказаний для проведения вакцинации пациентам, перенесшим коронавирус, нет. Имеют значение лишь сроки. Как уже заявляли в Роспотребнадзоре и вице-премьер Татьяна Голикова, переболевшие коронавирусом люди могут подождать с вакцинацией до осени 2021 года.При желании, чтобы определить сроки вакцинации после болезни, можно сдать анализ на иммуноглобулин G, который покажет наличие и количество антител к коронавирусу. Но важно помнить, что этот анализ не входит в перечень госгарантий и не делается по системе ОМС. А значит, его можно сделать только платно.Официально переболевшему коронавирусом пациенту с анализом, показывающим достаточное количество антител, вакцинацию отложат до осени. Если же анализа нет, но в карточке пациента записано, что он болел коронавирусной инфекцией, ему нужно обратиться к своему участковому терапевту. Делать это надо не ранее трех месяцев после перенесенного заболевания. Вакцинироваться человеку или нет, определит врач, в зависимости от иммунного ответа, группы риска, к которой относится пациент, сопутствующих заболеваний, возраста.- Если человек не знает, болел ли он коронавирусом?- Если человек болел каким-то ОРВИ, но не проходил тестирование на коронавирус, отвода от прививки (при отсутствии других жестких противопоказаний) ему не дадут. Значит, записываться на вакцинирование можно. Однако здесь также имеют значение сроки: не раньше чем через месяц после болезни или контакта с инфекционными больными.- Каково действие вакцины и может ли человек из-за нее стать заразным?- Прививка не может заразить человека и окружающих. В отличие от некоторых вакцин, в составе которых имеется ослабленный вирус, вакцины от COVID-19 вируса не содержат. Прививают не сам коронавирус, а только белок от шипа коронавируса. Поэтому заразить коронавирусом никого в процессе вакцинации человек не может. Конечно, если он не пришел на вакцинацию уже больным.- Должен ли носить маску вакцинированный человек?- Пока не отменен масочный режим, маску носить должны все. По аналогии с вирусом гриппа вакцина от коронавируса не может быть абсолютной и стопроцентной защитой. То есть вакцинированный человек потенциально может заболеть, но перенесет болезнь легко. Однако в это время он будет для других источником инфекции.Стоит также учитывать, что наиболее опасен для окружающих человек, находящийся в продромальном периоде, то есть между инкубационным периодом и болезнью. Человек еще не подозревает, что болен, но активно заражает окружающих. Поэтому маску должны носить все.- Сработает ли прививка, если человек подцепит коронавирус в период прохождения вакцинации?- Вакцина подействует в том плане, что переболеет человек легче: антитела будут уже подготовлены и начнут вырабатываться активнее. То же самое касается и случая, если человек в инкубационном периоде болезни, еще не зная, что подцепил коронавирус, придет на вакцинацию. По завершении болезни человек будет вакцинирован естественным путем, сформирует свой иммунный ответ и попадет в группу пациентов, для которых вопрос вакцинации откладывается минимум на три месяца. В дальнейшем решение о вакцинации будет приниматься врачом исходя из напряженности иммунитета.- Как узнать, что вакцинация прошла успешно?- Сдать анализы на антитела G к коронавирусу. Но не ранее чем через 40 дней после второй прививки. Иммунный ответ начинает формироваться примерно через 20 дней после второй прививки, и для выработки полноценного иммунитета потребуется в среднем еще двадцать дней.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.