Оказаться в знойной саванне, полетать на птице-носороге, взмыть на качелях ввысь под тропическим ливнем стало возможным в Твери. Лететь и ехать за тысячи километров, чтобы увидеть дикую Африку, больше не нужно, ведь «Дикая Африка» приехала сама, и прогуляться по ней могут и взрослые, и дети.2000 квадратных метров удивленияУникальное голографическое сафари открылось в ТРЦ «Рубин-2». На площадке в 2000 квадратных метров захватывающие аудиовизуальные инсталляции, интерактивные зоны и 40 проекторов перенесут посетителей в незабываемое двухчасовое сафари-путешествие с дикими животными, водопадами и аборигенами. Музей новейших технологий «Дикая Африка» известен во многих городах России. Над его созданием работала команда из 57 человек: сценаристы, художники, программисты, операторы, психологи, костюмеры, актеры, ученые и технические специалисты. Съемки голографического театра проходили в специальном павильоне «Мосфильма». А известный телеведущий Николай Дроздов побывал на его открытии.Джунгли зовутКаждый посетитель сафари не просто зритель, а участник истории. С помощью огромного панорамного экрана и голограмм создается эффект полного погружения в джунгли. Путешествие начинается вместе с девочкой по имени Эйо, которая вместе с племенем должна спасти священное дерево. В пути участники разговаривают с животными, слушают заклинания аборигенов, танцуют с Эйо и узнают об истории и проблемах современной Африки.Героев озвучивали актеры, чьими голосами говорят герои фильмов и мультфильмов «Зверополис», «В поисках Немо», «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и других. Костюмы для актеров и аборигенов театра сшиты из настоящей кенийской ткани, барабан шамана привезен из племени масаев. 15 мультипликаторов из нескольких стран Европы рисовали голографических животных и декорации. - Море незабываемых эмоций и ощущений! Увидели красивейший водопад Виктория, впадающий в розовую реку, где плавают крокодилы, лягушки, ящерки. Можно заглянуть в горящие в ночи глаза диких животных. Дети научились вызывать дождь танцами и спасли животных Красной книги.Ребятишки в восторге, здесь нет клеток... и животные так рядом! - отзываются о проекте посетители. Шоу будет интересно взрослым и детям любого возраста - настолько всё доступно и понятно. Желающие могут оставить себе на память кусочек Африки: принять участие в мастер-классе по созданию маски или барабана шамана, амулета или браслета «на удачу». Музей инсталляций работает ежедневно до 4 апреля. (0+)Посетителей запускают группами. На площадке установлены санитайзеры, действует масочный режим, поверхности и оборудование проходят регулярную дезинфекцию, обеспечено соблюдение социальной дистанции.Тел. для справок +7 (919) 679-59-93. дикаяафрика.рф