Дума Твери выделила допсредства на социальные объекты и дороги

На заседании думы. Фото: ТГД

Депутаты одобрили изменения в бюджет города Твери на 2021 год. Дополнительные средства выделили на ремонт дорог, оздоровительную летнюю компанию для школьников и ремонт загородных лагерей.

Проект решения подготовлен в рамках правотворческой инициативы Главы города Твери. Внесение изменений в главный финансовый документ областной столицы обусловлено необходимостью уточнить параметры доходной и расходной частей бюджета.

Так, увеличиваются плановые назначения по налоговым доходам в связи с изменением законодательства: муниципалитет будет получать часть отчислений от налога при применении упрощенной системы налогообложения взамен отмененного единого налога на вменённый доход.

При этом был скорректирован прогноз объемов поступления налога, взимаемого в связи с патентной системой налогообложения. Увеличение по статье налоговые и неналоговые доходы оставит 136 млн. рублей.

Также в городскую казну поступит межбюджетный трансферт в размере 371,5 млн. рублей на реализацию ряда мероприятий. В связи с изменением доходов корректировки вносятся в расходы.

Так, на 20,8 млн. руб. увеличиваются ассигнования на организацию летней оздоровительной кампании. Уже разработана концепция ее проведения с учетом санитарных требований Роспотребнадзора РФ. Отдыхать дети будут в восьми муниципальных загородных лагерях и детской даче «Отмичи», также будут организованы и лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях. 8,6 млн. рублей будет направлено на ремонтные работы в загородных лагерях.

Планируется выполнить ремонт кровли в четырех загородных лагерях, капитальный ремонт клуба в лагере «Романтик» и столовой в лагере «Звездный», привести в порядок санузлы в лагере «Ровесник».

Увеличиваются бюджетные ассигнования по программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт» на 442,8 млн. рублей, из них 36,9 млн. рублей направляется на содержание автомобильных дорог. Остальные средства пойдут на текущий и капитальный ремонт городских автодорог.

- Внесенные изменения в бюджет города актуальны и своевременны. Скоро начнутся ремонтные работы во всех сферах, поэтому бюджетные средства должны быть отражены в финансовом документе. Муниципалитет возобновляет летнюю оздоровительную кампанию для детей, которая фактически была приостановлена в прошлом году, будет проведен ремонт загородных лагерей, продолжится реализация крупномасштабного проекта по ремонту автомобильных дорог Твери,- прокомментировал принятое решение председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.