Суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве 13-летней падчерицы в Нелидово Тверской области: что известно на этот момент

В Твери начался судебный процесс над 33-летним Никитой Сильновым, по версии следствия, он задушил шарфом свою 13-летнюю падчерицу. Фото: пресс-служба Тверского областного суда, VK

Трагедия произошла в небольшом городке Нелидово Тверской области днём 5 февраля 2021. 13-летнюю Вику, ученицу шестого класса одной из местных школ, по версии следствия задушил шарфом сожитель ее матери 33-летний Никита Сильнов. Задушил и сбежал, прихватив шубу, ноутбук, банковскую карту.

Спустя несколько дней объявленного в федеральный розыск мужчину правоохранители задержали на улице в Твери.

Что послужило причиной трагедии? По одной из версий - бытовая ссора. Девочка бросила что-то резкое и мужчина отреагировал таким образом.

Но никаких громких скандалов в семье раньше не было: девочка не жаловалась знакомым и подругам на жестокое обращение со стороны отчима. Да и как потом выяснится на суде, Сильнов был чуть ли не примерным отцом: делал с девочкой и ее старшей сестрой уроки, сопровождал на приёмы ко врачу. Откуда такая агрессия?

Причины поступка стоит искать в уголовном прошлом Сильнова. Он отсидел 12 лет за аналогичное преступление и в 2019 году освободился по УДО.

С мамой девочки познакомился когда отбывал наказание в нелидовской колонии-поселении, куда его перевели за хорошее поведение. Женщина же работала здесь в канцелярии. По одной из версий после вспыхнувшего романа с осуждённым ей пришлось уволится. По другой - роман начался уже после освобождения Сильнова из колонии.

Выйдя на свободу, он устроился на одно из коммунальных предприятий Нелидово, но вскоре уволился и больше нигде не работал, проживая в квартире сожительницы.

Вспышке агрессии могли поспособствовали наркотики. Как стало известной ходе следствия, в день убийства Сильнов употреблял «соль». На наркотиках сидел с апреля 2019 года, ранее употреблял психотропные вещества.

О пристрастии к наркотикам мать девочки ничего не знала. В момент трагедии она находилась в больнице.

Забеспокоилась, когда ребёнок перестал выходить на связь, а на телефон стали приходить сообщения о списании средств с карты.

Старшая дочь в момент преступления находилась на сессии в Твери. Квартиру вскрывали вызванные матерью сотрудники спецслужб.

Чёткого плана действий после убийства падчерицы у Сильнова не было, схватив попавшиеся под руку вещи, он ударился в бега - сначала доехал до Ржева, потом в Тверь. Где и был задержан.

11 февраля в Твери Никиту Сильнова суд по ходатайству следствия заключил под стражу.

Следственный комитет РФ обнародовал видео следственного эксперимента. На нем Сильнов спокойным голосом констатирует: .."повалил ее на диван получается ". А потом показывает, как был затянут шарф на горле подростка.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, по 7 апреля 2021 года включительно.

Предполагаемого убийцу девочки задержали в Твери. Фото: оперативная съемка, СУ СК по Тверской области.

Обвиняемый и его адвокат возражений в зале суда не представили.

Все судебное заседание Сильнов просидел в надвинутом на голову капюшоне и маске, с прессой не общался. Вину признал.

На суде присутствовала и мама убитой девочки. Была не эмоциональна, но пару фраз журналистам сказала: он был прекрасным отцом и о его пристрастии к наркотикам она ничего не знала.

На суде так же стало известно, что у Сильнова есть двое малолетних детей 1 и 2 лет. То есть дети появились на свет во время отношений с мамой убитой девочки. А еще ранее он был женат, сейчас с бывшей женой в разводе.

Следствие продолжается.