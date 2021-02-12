Коронавирус в Твери, последние новости на 12 февраля 2021: 11 100 доз вакцины от COVID-19 и когда у жителей региона сформируется массовый иммунитет

Статистика по коронавирусу в Тверской Области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 февраля 2021 года: 175 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 31 099 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 27 529 человек (+219 за последние сутки).

Изолированы 3017 больных (-50).

Умерли 553 человек (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 12 февраля в областной столице выявлено 9 829 случаев ковида (43 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2190 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 1760 (+14)

Ржев – 1672 (+14),

Торжок – 1430 (+3)

Кимры – 1333 (+7),

Калининский район – 1257 (+8).

Графика: Яндекс

В начале следующей недели в Тверскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса - 11,1 тысяч доз.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в традиционном вечернем прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. С Минздравом РФ ведутся переговоры о новых поставках.

Глава региона отметил, что задачу по вакцинированию 60% населения Верхневолжья, необходимых для формирования коллективного иммунитета, планируется выполнить к началу нового учебного года.

Пока же региональный оперштаб приводит следующие цифры о ходе вакцинации от ковида: в Тверской области прививку от коронавируса сделали 29 360 человек – это 80,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

За вчерашний день, прививку сделали 1499 человек. В федеральный регистр внесена информация о 25 083 вакцинированных гражданах.

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