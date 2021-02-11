Коронавирус в Твери, последние новости на 11 февраля 2021: 27 000 вакцинированных от COVID-19 и где же можно сделать прививку

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 февраля 2021 года: 176 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 924 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 27 310 человек (+219 за последние сутки).

Изолированы 3067 больных.

Умерли 547 человек (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 11 февраля в областной столице выявлено 9 786 случаев ковида (77 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2188 (+7),

Вышневолоцкий городской округ – 1746 (+5)

Ржев – 1658 (+10),

Торжок – 1427 (+6)

Кимры – 1326 (+18),

Калининский район – 1249 (+7).

Графика:Яндекс

С начала февраля в центры амбулаторной помощи (ЦАП) пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19 обратились свыше 2000 жителей региона, такова статистика регионального оперштаба.

Открытие ЦАПов позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. Кроме того, центры помогают развести потоки пациентов с коронавирусом, подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

В Тверской области с начала массовой вакцинации прививки от коронавируса сделали 27 911 человек – это 80,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные приводит пресс-служба областного Правительства.За вчерашний день прививку сделали 2005 человек. В федеральный регистр внесена информация о 23 495 вакцинированных гражданах.

Всего на данный момент в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. Всех записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты.

Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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