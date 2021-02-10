Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 февраля 2021 года: 180 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 748 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 27 091 человек (+325 за последние сутки). Изолированы 3116 больных (—49 за сутки).Умерли 541 граждан (+4).Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 10 февраля в областной столице выявлено 9 709 случаев ковида (64 новых случая за последние сутки).Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:Конаковский район – 2181 (+4),Вышневолоцкий городской округ – 1741 (+6)Ржев – 1648 (+10),Торжок – 1421 (+3)Кимры – 1308 (+3),Калининский район – 1242 (+11).Массовая вакцинация населения Тверской области от коронавируса продолжается. По данным на 9 февраля, прививку сделали 25 906 граждан. За сутки привито 1694 человека.Пока в Верхневолжье доступна только вакцина \\"Спутник V\\".Всего на данный момент в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. Всех записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты.Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.Прививку от коронавируса можно сделать не только в поликлинике, в Верхневолжье действует 10 выездных бригад, сформированных на базе Областной клинической больницы, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской,Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ.По данным регионального оперштаба, в феврале выездные прививочные бригады вакцинировали более 600 жителей отдаленных территорий Верхневолжья.Так 9 февраля на базе Сандовской центральной районной больницы выездная бригада Бежецкой ЦРБ провела вакцинацию жителей муниципального округа.Прививку здесь сделали порядка 100 человек – это сотрудники образовательных и социальных учреждений, сферы здравоохранения и специалисты МЧС.На Тверской областной станции переливания крови ждут доноров антиковидной плазмы. Она содержится в крови переболевшего коронавирусом человека. Она нужна, чтобы лечить больных COVID-19 методом введения антител. Этот методом широко применяется как в России, так и за рубежом.Если вы готовы стать донором антиковидной плазмы и помочь больным коронавирусом, можно позвонить по телефону Тверской областной станции переливания крови: 8 (4822) 58-74-32.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.