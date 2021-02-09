Снега предостаточно, коронавирус начал отступать поэтому \\"Лыжня России - 2021\\" в Твери пройдёт как и планировалось - 13 февраля.Традиционно тверской этап Всероссийской лыжной гонки пройдёт в микрорайоне \\"Южный\\" на поле за магазином \\"Декатлон\\".В стартах «Лыжня Россия-2021» в Твери могут участвовать профессиональные спортсмены и любители - взрослые и дети разных возрастов.Забеги будут на 1 км, 2,5 км и 5 км для различных возрастных групп, а также семейные старты и забег «Без галстуков».Зарегистрироваться на гонку «Лыжня России -2021» в Твери можно с 8 по 12 февраля в магазине \\"Декатлон\\" на Октябрьском проспекте, 109, а также 13 февраля с 9:30 до 11:45 на месте соревнований. Если заявка подаётся от группы, то количество её участников не должно превышать десяти человек.Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.Расписание стартов на «Лыжню России-2021» в Твери следующее: Первый старт будет дан в 12:15. Награждения будут проводить после заезда каждой возрастной группы. Закрытие соревнований в 15:15.Во время для гостей и участников лыжной гонки будет традиционно организована развлекательная программа.Победителей «Лыжни России-2021» в Твери ждут медали, дипломы, памятные призы.КСТАТИПогода во время стартов «Лыжня России-2021» в Твери днём 13 февраля будет морозная. По прогнозам синоптиков будет около -14 градусов, влажность воздуха 60%, возможен снег.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.