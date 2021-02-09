Коронавирус в Твери, последние новости на 9 февраля 2021: 24 000 вакцинированных от COVID-19 и скандал с памятником Кругу

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 февраля 2021 года: 182 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30568 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 26 866 человек (+195 за последние сутки). Изолированы 3 702 больных (-13 за сутки).

Умерли 537 граждан (за последние сутки смертей не зафиксировано).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 9 февраля в областной столице выявлено 9645 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2177 (+14),

Вышневолоцкий городской округ – 1735 (+4)

Ржев – 1638 (+6),

Торжок – 1418 (+8)

Кимры – 1305 (+5),

Калининский район – 1231 (+7).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививки от коронавируса сделали 24 212 человек – это 69,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. По данным областного Правительства, за вчерашний день, прививку сделали 564 человека. В федеральный регистр внесена информация о 19 545 вакцинированных гражданах.

Но не коронавирусом единым... С выходных на новостных лентах Твери в топах новость о том, что Президента России попросили снести памятник Михаилу Кругу в Твери.

В комитет по делам культуры Администрации Твери пришло письмо, адресованное Президенту России, с просьбой снести памятник известному шансонье Михаилу Кругу.

В письме, в частности, говорится: «Многих жителей Твери этот памятник не просто раздражает, а оскорбляет. Тверь — это не город, простите, гопоты, а культурный, образовательный, научный центр. В нём не нужны точки притяжения для шабашей любителей блатных песен. Очень просим принять меры. Городские власти не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие».

Автор письма, ветеран МВД, считает, что Круг популяризировал криминальную романтику, уголовников.

Городские власти пока никак не прокомментировали скандальное письмо. Зато комментарии прессе дали друзья Круга, заявившие, что снос недопустим.

В соцсетях эта история так же бурно обсуждается. Комментариев типа: «Круг -это визитная карточка Твери и руки прочь от памятника», гораздо больше, чем требований о сносе.

Высказалась и сестра шансонье, Ольга Воробьёва. Она заявила, письмо – это часть большой кампании против скульптуры, ведь её до этого неоднократно портили - отрывали гитару и обливали краской.

Но несмотря ни на что, у памятника всегда свежие цветы которые приносят простые люди, почитатели творчества Круга со всей страны.