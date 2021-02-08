Тверская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по приросту числа вакцинированных от коронавируса

Ударные темпы вакцинации в Тверской области отметили составители федерального рейтинга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская область оказалась в числе регионов РФ со средней социально-политической устойчивостью. Это выводы очередного исследования российского экспертного центра «Фонд «Петербургская политика», который регулярно анализирует наиболее яркие социальные и политические события в жизни субъектов России.

Последнее исследование было ориентировано на события начала 2021 года. В целом по стране аналитики выделили три ключевые темы: начало массовой вакцинации от коронавируса, снятие ряда ограничений в некоторых регионах и несогласованные протестные акции.

На рейтинг социально-политической устойчивости каждого региона также повлияли основные события местного значения, произошедшие в январе.

По совокупности параметров все субъекты РФ были разделены на группы: регионы с высокой устойчивостью (7–10 баллов), регионы со средней устойчивостью (6–6,9 балла), а также регионы с пониженной (5–5,9 балла) и слабой (меньше 5 баллов) устойчивостью. Тверская область попала в число регионов со средней устойчивостью, набрав 6,5 балла.

Позитивные события - рост числа вакцинированных. Тверская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту числа вакцинированных от коронавируса. Этим мы отметились в общефедеральной повестке исследования.

Наш регион оказался на шестом месте в стране по приросту количества вакцинированных жителей с 12 января по 5 февраля. Чуть выше темпы вакцинации в этот период были лишь в Ярославской области, Забайкальском крае, Белгородской, Амурской областях и Тыве. Ниже нас в десятке лучших - Ростовская, Тульская, Калужская и Костромская области.

Остальные события, позитивно повлиявшие на устойчивость Тверской области, относятся к событиям местного значения. Это расширение производства «Шелл», сообщение главы региона о том, что долгожданное строительство Западного моста через Волгу в Твери стартует уже в этом году, запуск на Кимрской фабрике имени Горького нового цеха по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов и завершение 2020 года с профицитом бюджета (3% от доходов). Аналитики ссылались на данные Федерального казначейства, имеющиеся в их распоряжении.

Негативно на рейтинг Тверской области повлияла низкая организация дистанционного оказания госуслуг, что имеет существенное значение в условиях пандемии. Исследователи опирались на аналитику Минэкономразвития РФ.

Рейтинг Минэкономразвития поставил наш регион на 82-е место среди 85 субъектов РФ по качеству оказания госуслуг в электронном виде. Хуже дела с дистанционным оказанием госуслуг обстоят только в Забайкальском крае, Ингушетии и Республике Крым.