Коронавирус в Твери, последние новости на 8 февраля 2021: больницы-лидеры по числу привившихся и оранжевый уровень опасности

В регионе растет число привившихся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 февраля 2021 года: 182 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30568 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 26 866 человек (+195 за последние сутки). Изолированы 3 702 больных (-13 за сутки).

Умерли 537 граждан (за последние сутки смертей не зафиксировано).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 8 февраля в областной столице выявлено 9645 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2177 (+14),

Вышневолоцкий городской округ – 1735 (+4)

Ржев – 1638 (+6),

Торжок – 1418 (+8)

Кимры – 1305 (+5),

Калининский район – 1231 (+7).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация от коронавируса.

Всего на 8 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 24212 жителей граждан (за последние сутки – 564 человека).

В Твери больше всего прививок сделали в горбольнице № 7. Там по данным на утро воскресенья вакцинировались почти 2100 человек. Сейчас - наверняка уже больше. Во районах региона в этом плане лидирует Вышневолоцкая ЦРБ, где уже привили около 1100 граждан. Всего на данный момент в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Синоптики тверского гидрометцентра объявили вчера «оранжевый» уровень опасности с 7 по 9 февраля. Причина - сильные морозы.

В ночь на понедельник столбик термометров в некоторых местах Верхневолжья опустился до -20..-27 градусов.

В ночные часы с понедельника на вторник вероятно понижение температуры до -30 градусов.

Также до середины дня 8 февраля в регионе ожидается гололедица.