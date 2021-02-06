Сельской учительнице из Тверской области, у которой сгорел дом и все документы, сделали паспорт

От дома педагога осталось лишь пепелище и жалкие "останки". Фото: ВК/Конаково News/Евгения Белякова

Случилась эта беда в конце января в деревне Фролово Стоянцевского сельского поселения Кимрского района. Дотла сгорел дом, где жила сельская учительница. В огне пропало все – вещи, одежда, документы, в том числе и паспорт. К счастью, спаслись собаки, которых приютила сердобольная женщина.

Тамара Белякова уже на пенсии, всю жизнь работала в разных окрестных школах учителем немецкого языка и истории. Она и сейчас, как сама рассказала в телефонном разговоре с «КП»-Тверь», продолжает раз в неделю учить детей в деревенской школе в Титове. Живет в умирающей деревне, где, кроме нее, остался только ее сосед - пожилой мужчина. Он пока и приютил погорелицу.

В соцсети распространили крик о помощи Тамаре Владимировне, которая осталась ни с чем в результате пожара. Вещи для пострадавшей просили передавать в администрацию сельского поселения.

- Если везти вещи, то нужно ехать через Тверь до деревни Гайново, потом поворот направо и до Стоянцевского сельского поселения семь километров, если через Дубну ехать, то до Кимр и так же до деревни Гайново, но только левый поворот, - писали сочувствующие в соцсетях.

Неравнодушные люди даже нашли в Конаковском районе родственницу лишившегося жилья, денег и документов педагога.

«КП»-Тверь» связалась с пострадавшей и выяснила некоторые подробности. Тамара Владимировна рассказала, что ей уже помогли — быстро восстановили паспорт, а некоторые ее бывшие ученики, неравнодушные жители Кимр и коллеги-педагоги из других школ собрали и передали ей необходимые вещи, продукты питания и даже деньги.

- Некоторое время на питание хватит, спасибо всем, кто помог, - поблагодарила Тамара Владимировна.

Тамара Белякова большую часть жизни работает учителем немецкого языка и истории в сельских школах. Фото: Фото: ВК/Конаково News/Евгения Белякова

Она призналась, что ее ситуация ухудшается тем, что на ней висит большая задолженность по кредиту одного из банков:

- От банка мне часто поступают резкие звонки, угрозы, что все опишут, а теперь и описывать нечего. Они у меня и деньги с карты списывают. В тот злополучный день, когда у меня все сгорело, также был такой звонок, мне после него стало плохо с сердцем, еще и давление сильно скакнуло. Я испугалась, пошла к соседу сказать, чтоб он зашел попозже, проверил, как я. Пошла назад, открываю дверь, а там уже пламя, дым. Я пыталась тушить, опять за соседом пошла. Но куда там, все сгорело подчистую. Мне кажется, причиной могла стать искра в электропроводке, она ж старая уже. Хорошо что, мои собаки не в доме в это время были, и поэтому не пострадали.

В сводках данного пожара в этом году мы не нашли. К месту пожара будет направлен инспектор для уточнения данных.

Даже если б пожарные поехали в деревню, то добраться до нее им было бы трудно и на своих спецмашинах. Как рассказала учительница, дороги до деревни практически нет. Ей самой приходится пять километров топать по бездорожью до автобусной остановки на шоссе, чтобы ездить в школу или в Кимры.

Тамара Белякова также с горечью рассказала, что родственница ей до сих пор не позвонила - у них натянутые отношения.

Жить учительница пока вынуждена у соседа- он по-доброму приютил ее. Спать, правда, приходится на жесткой лавке. Кровати для нее нет.

На весть о том, что администрация сельского поселения временно предоставила ей бесхозный дом в этой же деревне, бедную женщину не обрадовала.

- Туда невозможно переехать и жить сейчас, холодно, печь неисправна, дует из щелей и окон, там необходим большой ремонт, - сказала Тамара Владимировна. - К тому же там последнее время жил асоциальный много пьющий дед, и дом, извините за выражение, загажен.

«КП»-Тверь» позвонила в Кимрский "Комплексный центр социального обслуживания населения". Там сказали, что Тамара Белякова, как пострадавшая от пожара и лишившаяся жилья, может обратиться к ним за помощью:

- С нами уже связалась администрация Стоянцевского сельского поселения. Мы предоставим пострадавшей продукты и вещи без всяких документов, а также при наличии паспорта - некоторую финансовую помощь - соцвыплату.

Также мы обратились к юристам за разъяснениями, что делать гражданину в такой тяжелой ситуации. Это полезно знать всем.

Комментирует юрист тверской коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Элеонора Гафурова:

- Граждане, оставшиеся без жилья в результате пожара, могут рассчитывать на предоставление временного помещения. Прежде всего, при возгорании лицу следует получить у пожарных служб справку об этом. На основании справки будет определяться помощь погорельцам по закону. Если же будет установлен факт умышленного поджога, взыскивать будут с виновника. Помощь пострадавшим от возгорания предоставляется в случае, если пострадавшая недвижимость является единственной для погорельца. В данном случае собственнику жилья необходимо обратиться в государственные или муниципальные органы по месту проживания, при этом необходимо приложить перечень документов. Граждан должны поставить на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учёт. В том случае если документы пострадали от огня, нужно обратиться за предоставлением копий в соответствующие органы. Решение о предоставлении жилого помещения принимается органами местного самоуправления.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием ситуации.