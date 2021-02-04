Выбираем «Воспитателя года-2021» вместе с «КП»-Тверь»!

Народное голосование за лучшего воспитателя по версии "КП"-Тверь" открыто! Фото: администрация Твери

5 февраля в Твери был открыт очный муниципальный этап конкурса «Воспитатель года - 2021». Состязаться за звание самого лучшего дошкольного педагога будут десять тверских воспитателей.

Имя победителя и призеров конкурса объявят 10 марта. Но до этого конкурсантам придется показать свои таланты во всей красе: поделиться личными профессиональными находками, поучаствовать в мастер-классе и даже ток-шоу.

А пока именно вы, читатели «КП»-Тверь» можете выбрать победителя народного голосования на приз «Комсомолки». Голосуйте за любимого воспитателя, а чтобы увеличить его шансы, расскажите о голосовании друзьям и знакомым!

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Голосование продлится до 00:00 часов 10 марта. И уже в этот день на финальном выступлении воспитателей во Дворце творчества детей и молодежи мы наградим победителя!

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА (перейдите по этой ссылке)

За звание «Воспитатель года – 2021» борются:

Татьяна Александровна Пшеничная, воспитатель детского сада №114. Педагогический стаж 15 лет. Девиз: «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета. Творчество – вот имя этой волшебной птицы».

Ирина Владимировна Каширина, воспитатель детского сада №39. Педагогический стаж 16 лет. Девиз: «Самое главное – это любовь к детям».

Юлия Геннадьевна Торчагина, инструктор по физической культуре дошкольного отделения школы № 47. Педагогический стаж 8 лет. Девиз: «Движение - жизнь!»

Екатерина Сергеевна Щербакова, воспитатель детского сада №2. Педагогический стаж 9 лет. Девиз: «Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в обращении с будущими строителями нового мира». М.Горький.

Мария Сергеевна Зуйкова, музыкальный руководитель детского сада № 162. Педагогический стаж 4 года. Девиз: «Мир детства сладостен и тонок, как флейты плавающий звук, пока смеется мне ребенок, я знаю, что не зря живу».

Юлия Александровна Киселева, воспитатель детского сада № 157. Педагогический стаж 9 лет. Девиз: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить – и никаких гвоздей! Для всех детей - как солнце!»

Наталья Александровна Николаева, воспитатель детского сада № 134. Педагогический стаж 6 лет. Девиз: «Моя работа – любовь с заботой!»

Анастасия Валерьевна Крыжова, воспитатель детского сада № 159. Педагогический стаж 10 лет. Девиз: «Мечтай, дерзай, твори – всё для счастья детворы!»

Лариса Владимировна Пусик, воспитатель детского сада № 97. Педагогический стаж 7 лет. Девиз: «Воспитателем, как и художником, нужно родиться».

Сабина Шамильевна Ганиева, воспитатель детского сада №14. Педагогический стаж 15 лет. Девиз: «Если вы удачно выберите труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет".