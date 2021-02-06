Коронавирус в Твери, последние новости на 6 февраля 2021: более 20 тысяч привитых от COVID-19 и вакцинация в домах престарелых

Статистика по коронавирусу а Тверской Области обновляется каждые сутки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 февраля 2021 года: 187 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 018 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 26 203 человека (+228 за последние сутки)

Изолирован 3 281 больной (-47).

Умерли 534 человека (+6).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 5 февраля в областной столице выявлено 9 497 случаев ковида (54 новых случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2 147 (+11)

Вышневолоцкий городской округ 1 715 (+16)

Ржев 1 608 (+14)

Торжок 1 396 (+7)

Кимры 1 293 (+7)

Калининский район 1 201 (+8).

Графика: Яндекс

За минувшие сутки в тверском регионе прививки от COVID-19 сделали 20338 граждан. Об этом сообщает правительство региона.

Прививаются люди как сами, так и на предприятиях, так и в местах постоянного пребывания. Так в домах престарелых региона начата прививочная кампания.

5 февраля в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов прививки от коронавируса сделали 144 пожилым людям. Всего, по информации областного правительства, в учреждениях соцзащиты для престарелых в регионе "Спутником V" вакцинировали уже 1100 человек.

Около 2200 пожилых людей из этих учреждений записались на прививки.

Также идет вакцинация сотрудников учреждений соцзащиты – всего это более 2100 человек.

В целом, по последним данным, в Верхневолжье прививки сделали 20 338 человек.

В Верхневолжье доступна только одна вакцина - «Спутник V».

В Тверской области 5 февраля открылись еще семь прививочных пунктов: в тверских поликлинике №8 и больнице №6, Андреапольской, Краснохолмской, Старицкой, Спировской ЦРБ, а также в МСЧ № 69 ФСИН России. Накануне туда завезли вакцину «Спутник V».

Теперь в Верхневолжье 38 прививочных пунктов.

Ранее были открыты кабинеты для вакцинации от коронавируса в Твери на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, клинической больницы скорой помощи, горбольниц №1 и №7, центра имени В.П. Аваева, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части местного УМВД.

В районах - в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ и медико-санитарной части №141 Удомли.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональный медпортал www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов. Последние размещены на сайте тверского Минздрава.

Графика: ПТО

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