Водитель неотложки в Тверской области спел о своей работе и признался, что был музыкантом

Александр Архипов сам придумал, сам и исполнил песню о том, каково работать в скорой. Фото: скрин из видео/предоставлено Александром Архиповым.

«Зажегся яркий месяц в небесах, а звезды светят ярче, чем всегда, ох выдалась смена... опять я мчусь, обгоняя сам себя». Это пусть и незамысловатые, но прочувствованные и правдивые на 100% слова из песни простого водителя скорой помощи Центральной районной больницы посёлка Пено Тверской области Александра Архипова. Хотя нет, не простого. За баранкой он уже 35 лет помогает врачам спасать людей.

Что интересно, его жена также работает в сфере здравоохранения - она фельдшер все той же районной скорой помощи. Однако познакомились они не на работе…

Вернемся к песне. В мерзкие ковидные времена такие чувственные проявления от людей, работающих на скорой, наверное, особо заметны и ценны.

Однако, Александр не стал приукрашивать и признался, что написал песню о работе в скорой еще два года назад.

- Помню, она как-то спонтанно у меня родилась и написалась, - рассказал «КП»-Тверь водитель кареты скорой помощи.

Александр возле своей "боевой" машины. Фото: предоставлено Александром Архиповым.

В этой песне Александр старается передать то, как важна работа скорой. Добрым словом поминает тех водителей, что не устраивают гадство на дороге, а сразу освобождают путь для спешащих на вызов медиков.

«А звезды светят ярче...». Да, работа в скорой - это круглые сутки готовности к выезду, тут не до сна.

А на отдыхе Александр любит взять гитару и спеть какую-нибудь хорошую песню, нередко что-то и из своего репертуара. Как мы выяснили, песня о скорой - далеко не единственное его сочинение. Он даже несколько раз принимал участие в фестивалях авторской песни в соседних с Пено районных центрах - Западной Двине и Андреаполе. Но и это еще не все. Он, оказывается, и в группах играл.

- Я еще в школе увлекся музыкой, сам освоил гитару, благо слух есть, а после службы в армии уже стал бас-гитаристом местной группы «Сентябри», - рассказал Александр, - Давно это уже было, в первой половине 1980-х. Потом еще в «Волгарях» играл - так же местном коллективе. Мы, в свое время, немало поиграли по различным ДК нашего и соседних районов, на танцплощадках. Помню, исполняли Антонова, Боярского, «Машину времени».

Кстати, именно в музыкальном коллективе он и познакомился со своей женой. А в итоге судьба удивительным образом сложилась так, что они и работать вместе стали. Вместе перебороли и коронавирус...

Я, конечно, спросил у Александра, что для него значит его работа?

- Для меня это призвание, мне очень нравится помогать людям, а эта работа как раз про это. Я этим живу. Ни капли ни разу не пожалел, что выбрал себе такой путь, - ответил мужчина.

На вопрос, не собирается ли песню про работу скорой в эпоху коронавируса написать, сказал: «Нет. Пока точно нет».

Хотя, кто знает, это же все, как озарение…