Почему у вышедших из самоизоляции жителей Твери заблокированы социальные проездные

Еще не все тверские льготники до конца разобрались, как пользоваться проездными. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери и по области активно идет вакцинация от коронавируса и горожане постепенно выходят из режима самоизоляции. В том числе и пенсионеры, и льготники. Отправляясь первый раз за долгое время в город, некоторые обнаруживают неприятный сюрприз: социальные карты, которыми льготники оплачивают проезд в транспорте, оказываются в стоп-листе - оплатить проезд ими невозможно.

Несколько жалоб на это прозвучало в эфире тверской студии радио «Комсомольская правда» (99,3FM). И мы, конечно, пообещали в ситуации разобраться.

Почему заблокировали соцкарту

Как объяснили «КП»-Тверь» в компании «Транспорт Верхневолжья», карта может оказаться заблокированной, если истек срок действия социального проездного.

- Если пассажир приложил к валидатору карту, на которой закончилось действие социального проездного, она попадает в стоп-лист. Ведь фактически поездка не оплачена, - пояснили в пресс-службе транспортного оператора.

Дело в том, что деньги, которые перечисляют льготники на оплату проезда, не являются «живыми» деньгами, лежащими на карте. Это покупка проездного на месяц. Стоит он по-прежнему 302 рубля. Когда месяц заканчивается, оплатить проезд картой по льготе уже нельзя - проездного на ней нет.

Что делать, если карта в стоп-листе

Чтобы вновь иметь возможность пользоваться льготным проездом, карту нужно разблокировать и вновь купить месячный проездной.

- Разблокировать карту вам помогут операторы горячей линии 8-800-350-00-99, - заверили в «Транспорте Верхневолжья». - Всем, у кого возникают проблемы с оплатой социальной или банковской картой, нужно обращаться по этому телефону. Каждый случай мы решаем отдельно.

Важно помнить: социальный проездной на конкретный месяц нельзя приобрести, когда этот месяц уже начался. Проездной оформляется в течение предыдущего месяца. То есть купить проездной на февраль сейчас уже не получится, и до конца месяца придется оплачивать проезд как все. В феврале необходимо успеть купить проездной на март.

Как оплатить социальный проездной

Если за период самоизоляции вы забыли, как оплачивать социальный проездной, напомним: сделать это можно в банковском терминале, через «Сбербанк онлайн» и в личном кабинете карты «Волга».

Перед тем как оплачивать социальный абонемент, вспомните, активирована ли ваша социальная карта. Если вы уже покупали социальный проездной, ваша карта активирована. Если решили активировать карту и купить проездной впервые, придется сходить в центр социальной поддержки населения по месту жительства или офис МФЦ. Для активации карты необходимо предоставить паспорт и бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», на которую и активируется льготный проездной.

Чтобы оплатить проездной в банковском терминале, необходимо выбрать «Волга» в разделе «Платежи», ввести номер социальной карты и указать, что вы выбираете социальный абонемент (302 руб.). Останется лишь подтвердить оплату.

В системе «Сбербанк онлайн» в разделе «Платежи» также нужно выбрать «Волга», далее ввести номер социальной карты и указать социальный абонемент (ЕСПБ) на нужный период.

Личный кабинет «Волга» можно зарегистрировать на сайте «Транспорта Верхневолжья» или в мобильном приложении «Волга». К личному кабинету необходимо привязать свою социальную карту, выбрав пункт «Привязать транспортную или банковскую карту». Ввести номер карты и выбрать социальный абонемент, после чего оплатить его со счета банковской карты.