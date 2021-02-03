Досуг в Твери с 4 по 10 февраля: От классики до готик-рока, от сочной палитры до закулисья музеев и много книг

В филармонии и других культурных заведениях Твери жителей и гостей города ждет много интересного, но не надо забывать об опасности коронавируса. Фото: Тверская филармония.

КОНЦЕРТЫ

Музыкальный пир

Тверская академическая филармония вновь приготовила для любителей музыки интересные и разнообразные концерты.

5 февраля в 18.30 публике представят программу «Вечная классика».

На сцену выйдет Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Дирижер и солист – Михаил Шехтман (фортепиано). Он известен как пианист, выступающий с классическим репертуаром на лучших мировых площадках.

В программе: В.А. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля-мажор KV 488 (переложение для фортепиано и струнного оркестра) И. Стравинский. «Базельский концерт» в ре для струнного оркестра П.И. Чайковский. Серенада для струнного оркестра до-мажор, оp. 48, 3-4 части.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Михаил Шехтман известен как пианист, выступающий на лучших мировых площадках. Фото: предоставлено Тверской филармонией

7 февраля в 12.00 в стенах тверской филармонии прозвучит музыка для детей. Музыканты оркестра «Российская камерата» с дирижером Мимхаилом Эунапом исполнят произведение Чайковского «Детский альбом». Великий композитор создал его под впечатлением от общения с детьми своей сестры и для юных любителей музыки.

В концерте в роли чтеца примет участие заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость билетов — 450 рублей.

10 февраля в 18.30 на сцену филармонии выйдет ансамбль «Classics-Art Ensemble». В его составе: Михаил Штанько (гобой), Александр Посикера (фагот), Ольга Посикера (фортепиано).

Эти великолепные музыканты представят публике волнующую программу «На пике романтизма».

Будут исполнены произведения Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Мендельсона, А. Клугхардта и др.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Рок-шоу к юбилею

5 февраля 2021 года Глеб Самойлов и группа The MATRIXX порадуют жителей Твери грандиозным шоу, приуроченным к юбилею группы! Концерт состоится в клубе «БигБен».

Музыканты обещают яркое звуковое и световое шоу, а значит будет эпатажно, громко, дерзко и горячо! На концерте непременно прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы The MATRIXX, а также мега-хиты группы «Агата Кристи».

Начало: в 19:30.

Цена билетов: от 2800 до 2900 рублей.

Танцпол работать не будет.

"Матрикс" готов зажечь в Твери свое мрачное пламя рока. Фото: скрин с сайта bigbclub.ru

ВЫСТАВКИ

Сочные краски Церетели

В Доме поэзии имени Андрея Дементьева в Твери открылась выставка картин знаменитого своими монументальными скульптурами Зураба Церетели. Что интересно, часть из них он создал совсем недавно - во время самоизоляции.

Для картин Церетели характерны яркие сочные краски.

Напомним, Зураб Церетели подарил Дому поэзии памятник поэтам-шестидесятникам, а также скульптурную композицию со строками поэтов-шестидесятников на полусферах. Оба памятника расположены в небольшом сквере перед Домом поэзии. Выставка будет работать по 1 апреля. С понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 17:00.

Цена билетов: 250 рублей (для пенсионеры - 180 рублей, для студентов -100, для детей до 8 лет - бесплатно).

Картины Церетели отличает сочная палитра. Фото: Степан КАМЕНЕВ

КИНО

Увидеть скрытое

7 февраля в 18:00 в центре современной культуры «Рельсы» состоится показ увлекательного документального фильма в оригинальноой озвучке с субтитрами «То, что на расстоянии напоминает другое» (18+). Его в 2019 году создала режиссер Джессика Сара Ринланд.

Она проникает за кулисы нескольких музеев археологии, этнологии, естественной истории и декоративно-прикладного искусства, включая музей Виктории и Альберта и Британский музей. На протяжении фильма зрителей сопровождают руки множества музейных сотрудников, занимающихся всем - от лепки на гончарном круге и литья в специальных формах до замера узоров на вазах и реконструкции ювелирных шкатулок.

Их скрытый от посетителей труд образует целую хореографическую партитуру — захватывающий, поэтичный балет из движений рук и их звуков.

После просмотра публике предлагается обсудить фильм вместе с кандидатом искусствоведения, киноведом Виктором Бабковским и популяризатором кино Сергеем Коровашковым.

Цена билета: 200 рублей.

Записаться можно на сайте центра.

"Рельсы" продолжают радовать разнообразием культурных мероприятий. Графика: центр "Рельсы"

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Шелест страниц

9 февраля в 16.00 в большом читальном зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького состоится торжественное открытие XXVII Недели тверской книги. Это книжный фестиваль в Твери, который объединяет писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей, библиотекарей нашего региона и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без книги.

На церемонии открытия будет представлена выставка «Тверская книга - 2020», состоится вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». Диплома «Открытие года» удостоится книга, которая больше всех поразила библиотечное сообщество.

Читатели и гости Недели смогут посмотреть интересные выставки и посетить разнообразные мероприятия, выбрать лучшую тверскую книгу 2020 года, поучаствовать в благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», которая служит пополнению фондов.

Вход: бесплатный.

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