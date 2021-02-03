«У нас относительно все благополучно»: Эксперты прокомментировали высокие позиции Твери и Ржева в рейтинге загрязнения Волги

До самого момента высадки в горсаду в прошлом году продолжалась исследовательская работа. Фото: предоставлено Фондом "Без рек как без рук"

В прошлом году пандемия не помешала экологам некоммерческого фонда «Без рек как без рук» провести масштабную экспедицию от верховий к низовьям Волги. Было взято 200 проб воды. В итоге сложных лабораторных исследований и более 13000 анализов по 80 параметрам экологи составили антирейтинг городов по степени загрязнения Волги. Увы, в первую десятку попали Ржев и Тверь. Однако, как выяснилось, не все так плохо...

Напомним, «КП»-Тверь» следила за тем, как продвигалась экспедиция по Верхневолжью, мы были и среди тех, кто встречал экологов фонда в областной столице.

Тогда участники экспедиции, которые спускались на лодке вниз по реке, отметили красоту наших краев:

- Невероятно красивые места, потрясающая природа, много девственных зарослей по берегам.

Участники экспедиции были восхищены красотой наших краев. Фото: Фонд "Без рек как без рук"

В итоге всей экспедиции ожидаемо выяснилось, что самые большие очаги загрязнения Волги - в крупных городах.

Основные источники - канализация, сливы промышленных и аграрных предприятий.

При составлении рейтинга исследователи пересчитали полученные показатели на количество жителей в городах - сколько грязи выливается на одного человека.

В результате Ржев с показателем в 3,5 % занял шестое место, а Тверь с 2,8 % - восьмое. Заметим, что у лидера антирейтинга - Волгограда - показатель загрязнения матушки-реки несравнимо больше - 49,1%.

Что интересно, в Астрахани, которая стоит ниже и практически в устье реки, уровень загрязнения уже «всего» 8,7%.

Графика: Фонд "Без рек как без рук"

Но возвратимся к своим баранам, то есть - к нашим городам.

«КП»-Тверь» обратилось за комментариями к экспертам.

Первым стал Вячеслав Кузовлев, начальник лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Тверского гидрометцентра, кандидат технических наук, доцент ТГТУ.

В этой лаборатории также ведется мониторинг состояния Волги, в том числе в Ржеве и Твери (вверху и внизу города). Анализы делают по 40 параметрам.

- Если говорить просто, то у нас в регионе относительно все благополучно по уровню загрязненности Волги, мы же в ее верховье, - отметил Вячеслав Кузовлев. - У нас есть гораздо более тревожные реки в этом плане. Это Молога, Остречина, Осуга. Вот там ситуация страшнее: реки небольшие, а сточных вод много.

То, какие предприятия несут для рек большую опасность, эксперт прокомментировал так:

- Все зависит от того, в каком количестве и в какой концентрации сбрасывается. Кажется, что сельскохозяйственные загрязнения безобидные, навоз тот же. Но, так как сейчас есть тенденция к укрупнению агропредприятий, то количество того же животного дерьма, которое могут порой слить в реку, может быть для водоема губительнее, чем те же сбросы более ядовитых веществ с химических производств.

Отметил Вячеслав Кузовлев и знаменательный факт:

- Волга - большая полноводная река и многие загрязнения, которые фиксируются в Ржеве, в Твери уже практически незаметны. То есть к Твери Волга подходит очень чистой, гораздо чище, чем в том же Ржеве. Это естественный процесс самоочищения. Есть процессы биологического усвоения загрязнений, процессы оседания в осадок, разбавления и т.д.

Взяли мы комментарий и у депутата областного парламента от Ржевского района, доктора физико-математических наук Андрея Белоцерковского.

- Все, что касается промышленных и бытовых стоков в реку - это решаемый вопрос при помощи установки новых очистных сооружений, - отметил он. - Возьмем историю озера Мичиган рядом с промышленным Чикаго. Еще в 1960-е годы то, чем оно было наполнено, даже нельзя было назвать водой. Но ввели специальные законы, нормы об очистных сооружениях и ситуация нормализовалась. У нас и в Твери, и в Ржеве ситуация, конечно, далеко не такая плохая. Но она такая не столько от очистных сооружений, а от прекращения деятельности некоторых предприятий. Мы заинтересованы, чтобы они восстанавливались, но процесс должен идти с учетом наличия современных очистных сооружений. Нацпроект «Экология» как раз направлен на то, чтобы очистные сооружения в городах модернизировались. И наш регион, как известно, вошел в него.

Андрей Белоцерковский обратил внимание и на другой вопрос - о качестве питьевой воды в Ржеве:

- Ситуация с водопроводной водой в Ржеве, честно говоря, очень плохая.

Эксперт отметил, что проблему также будут решать при помощи нацпроекта - по нему запланировано строительство очистных сооружений в системах водозабора.

Также, по словам Андрея Белоцерковского, необходимо будет и что-то делать с коммунальными трубами, через которые поступает вода в квартиры. Часть из них изношена, а это влияет на качество водопроводной воды.

Не согласиться с ним, трудно.

Неожиданно полушутливый комментарий нам дал директор экологического центра ТвГУ, кандидат биологических наук Александр Сорокин. Он заострил внимание на микропластике и одном интересном аспекте:

- Источником загрязнения водоемов микропластиком являются многие косметические средства. Таким образом, женщины, которые любят ухаживать за своим лицом и руками, загрязняют наши водоемы.

Вот это поворот.