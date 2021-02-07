Коронавирус в Твери, последние новости на 7 февраля 2021: прививки для водителей автобусов и более 2 000 вакцинированных от COVID-19 в сутки

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 февраля 2021 года: 185 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 30 203 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 26 442 человека (+239 за последние сутки)

Изолирован 3 224 больной (-81).

Умерли 537 человек (+3).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 6 февраля в областной столице выявлено 9 544 случаев ковида (47 новых случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2 155 (+8)

Вышневолоцкий городской округ 1 724 (+9)

Ржев 1 617 (+9)

Торжок 1 408 (+12)

Кимры 1 297 (+4)

Калининский район 1 209 (+8)

Графика: Яндекс

В Тверской области прививки от коронавируса сделали 22 652 человека – это 65,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, прививку сделали 2296 человек. В федеральный регистр внесена информация о 18 644 вакцинированных гражданах.

Сделать прививку от коронавируса можно самостоятельно, а можно на работе - некоторые предприятия такую возможность уже предоставляют.

53 водителя компании «Верхневолжское АТП» сделали прививку от коронавируса.

В пресс-службе областного правительства поясняют, что водителей транспортной компании прививают российской вакциной «Спутник V».

Помимо вакцинации сотрудников, «Верхневолжское АТП» сообщает, что продолжает соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию.

Чтобы не допустить распространения инфекции, все автобусы дезинфицируют ежедневно.

Графика: ПТО

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