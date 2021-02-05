Коронавирус в Твери, последние новости на 5 февраля 2021: центры помощи онкобольным и 19 000 привитых от COVID-19

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 февраля 2021 года: 189 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29 831 случай заражения COVID-19.

Выздоровели 25 975 человек (+223 за последние сутки)

Изолированы 3328 больных (-39).

Умерли 528 человека (+5).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 4 февраля в областной столице выявлено 9443 случая ковида (41 новый случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2136 (+11)

Вышневолоцкий городской округ 1699 (+13)

Ржев 1594 (+2)

Торжок 1389 (+5)

Кимры 1286 (+16)

Калининский район 1193 (+9)

Графика:Яндекс

На данный момент в Тверской области прививки от коронавирусной инфекции сделали 19 091 человек – это 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 3 февраля, прививку сделали 1169 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Но не коронавирусом единым...

В Тверской области будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи. В 2021 году первый ЦАОП планируется открыть в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Здесь будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем – наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара.

Еще одно такое учреждение предполагается ввести в этом году в Вышнем Волочке. На следующем этапе сеть будет развиваться в Ржеве, Кимрах, Бежецке и Нелидово.

Графика:ПТО

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