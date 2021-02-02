В Твери открылся частный историко-технический музей

В Твери начал работу первый частный историко-технический музей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

У нового музея, который располагается на цокольном этаже дома на улице Виноградов в Пролетарском районе Твери, пока нет вывески. Неудивительно – руководитель Алексей Смирнов только недавно выстроил выставку «Бои за Сталинград». В двух комнатах здесь представлены быт жителей, скрывающихся в катакомбах разрушенного города, и антураж комнаты, которую красноармейцы отбили у немцев.

При входе Алексей Викторович показывает мне каски – советские и немецкие, танковый люк и другие предметы, которые не стали частью сталинградской экспозиции. В этой комнате будут храниться габаритные находки. Ведь все это найдено на поле боя. В музее около 90% экспонатов раритетные, времен Великой Отечественной войны. Небольшая часть – точные копии.

Десятки вещей Алексей Смирнов собирал в течение 15 лет. Он, как выпускник тверского истфака, разбирается в различных модификациях военной техники, отличает форму солдата 41-го года от 43-го и может рассказать, почему в Сталинградских степях сражались моряки, и чем одна модификация танковых траков отличается от другой и почему.

Алексей Смирнов расскажет экскурсантам не только о боях, но и о быте мирного населения во время Сталинградской битвы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В первой комнате видим воссозданные условия, в которых жило мирное население, которое могло укрываться от военных действий, например, в пространстве коллекторов. Это сколоченные нары, очаг, огражденный частями танковых гусениц, на нем чайник висящий на штыке. Граждане успели захватить кое-что из одежды и даже таз и стиральную доску. Когда кончился керосин, они начали разжигать огонь резиной немецкой фирмы «Континенталь» от подбитого танка.

– Из резины делали лучины, она хорошо горит. Коптит, правда, – рассказывает Алексей Смирнов.

В другой комнате мы рассматриваем помещение, как в знаменитом доме Павлова, где бой шел буквально за каждый этаж. Здесь стоит красноармеец со знаменитым ППШ и немецким штык-ножом и матрос с СВТ-40 – самозарядной винтовкой Токарева. У второго, к слову, уникальная сумка от противогаза 1941 года.

Главное в экспозиции «Бои за Сталинград» – атмосфера. Фото: Степан КАМЕНЕВ

По обстановке видно, что гитлеровские захватчики в спешке бежали при атаке советских бойцов.

На стуле висит воссозданная форма немецкого связиста, а вот на столе настоящий ламповый радиоприемник марки «Торн». Пусть и неработающий. В целом, в этом музее есть такие вещи, которыми не каждое государственное учреждение культуры может похвастаться – как, например, настоящий немецкий кожаный генеральский ремень с кобурой.

– Самое главное – это панорама боя. Человек должен окунуться в историю. Делаю все на энтузиазме, – делится Алексей. – У меня есть и ретро-автомобили, которые в таком помещении, к сожалению не представишь.

На экспозиции в музее 90% вещей оригинальные. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пока в музее представлены лишь миниатюры военных автомобилей. Шкаф, в котором они располагаются, был сделан в 20-х годах ХХ века. Как и зеркало, висящее в этой части помещения. Здесь устроена необычная фотозона, где посетитель сможет посидеть на стуле из Калининского КГБ, позвонить по военно-полевому телефону ТАИ-43 и примерить фуражки (которые единственные являются копиями среди всего перечисленного).

Алексей Смирнов увлекся историей еще в детстве, учась в школе. Начал клеить модели воентехники в масштабе 1 к 35. Затем закончил истфак, стал работать в киноиндустрии, а также заниматься военно-исторической реконструкцией. Консультирует режиссеров, предоставляет для съемок реквизит и свои ретро-автомобили. К примеру, историк участвовал в съемках фильма тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем».

В его работе, в том числе музейной, Алексею Викторовичу помогают поисковики и волонтеры. Экспонаты он покупает, либо выменивает на что-то у других коллекционеров. Многое из того, что вошло в экспозицию, найдено на Тверской земле. Как, например, пряжка Веймарской республики с орлом. Ее обнаружили при раскопках у деревни Старый погост в районе поселка Чуприяновка.

Пряжка ремня немецкого солдата. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Рассказывать о военных событиях и быте того времени Алексей Смирнов может часами. Вся экскурсия будет занимать около 20 минут, но мы с профессиональным историком беседуем намного больше.

К 16 декабря он планирует создать в музее экспозицию, посвященную оккупации Калинина. В планах и рассказ о Первой мировой войне. Временные экспозиции будут меняться

Сейчас экскурсии проводятся по предварительной записи группами по 3-6 человек. Вход будет платный. Чтобы записаться на экскурсию, необходимо заранее обращаться к создателю музея по телефону: 8-903-805-63-36.