Жизнь против статистики: Что может позволить себе купить житель Твери на прожиточный минимум

Крути - не крути, а экономить придется... Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Задумывались ли вы, что мы можем себе позволить на прожиточный минимум? Наверное, нет, если уровень вашего дохода гораздо выше. Но в Тверской области, как и по всей стране, есть люди, которым приходится довольствоваться именно такой суммой. Причем, по последним данным Росстата, в РФ таковых почти 13%.

Прожиточный минимум на душу населения в Тверской области в третьем квартале 2020 года определен в размере 11 306 рублей. У трудоспособного населения он чуть выше: 12 216 рублей. Для детей сумма составляет 12 003 рубля, для пенсионеров - 9 302 рубля.

Конечно, прожиточный минимум - вещь условная и используется для расчета всевозможных субсидий. Но вместе с тем он характеризует тот уровень дохода, имея который человек может обеспечивать свое физиологическое и социальное существование: покупать необходимые продукты питания и минимум других товаров и услуг.

«КП»-Тверь» решила посчитать, что же мы можем позволить себе на прожиточный минимум. Поскольку наша первичная потребность - еда, рассчитаем стоимость продуктов, необходимых нам ежемесячно. И сравним эту сумму с тем, что предлагает нам статистика прожиточного минимума.

По данным Тверьстата, 45,8% в структуре прожиточного минимума тратятся на продукты питания. Это 5 178 рублей (для расчета мы использовали величину прожиточного минимума на душу населения).

Согласно рекомендациям Минздрава о том, сколько и каких продуктов мы должны употреблять в месяц, посчитаем, на что же нам хватит этих 5 178 рублей. Цены на продукты мы брали из статистики Тверьстата и прейскуранта недорогих сетевых магазинов.

Человеку ежемесячно нужно (список неполный):

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Итого: 5 544 рубля. Это уже на 366 рублей больше, чем отводит нам статистика на набор продуктов.

В целом на эту сумму мы можем себе позволить мясо, птицу, молочку, крупу и какие-никакие овощи. Но, чтобы добавить в рацион фрукты, зелень, крупы (кроме гречки), колбасу, шоколад, йогурты, кефир, а также чай и кофе, придется раскошелиться дополнительно. Либо на чем-то сэкономить.

Экономить, скорее всего, придется на тех же продуктах, так как на остальные, непродуктовые, нужды статистика выделяет еще меньше: 25,8% (или около 3 000 рублей) идет на оплату услуг, включая ЖКХ. Еще 22% от прожиточного минимума (или 2 487 рублей) мы тратим на различные непродовольственные товары. И самая малая часть - 6,4% (или 723,5 рубля) уходит на обязательные платежи и сборы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Росстате подсчитали средние доходы жителей разных регионов страны на третий квартал 2020 года. Среднестатистический житель Тверской области в этом периоде имел доход в 26 453 рубля. Или 2,3 прожиточных минимума на душу населения.

Средний по РФ показатель выше: 35 043 рубля, или примерно три прожиточных минимума (величина прожиточного минимума на душу населения в среднем по РФ за третий квартал 2020 года составила 11 606 рублей).

Среди субъектов ЦФО Тверская область на 14-м месте по размеру среднедушевого дохода (всего в Центральный федеральный округ входят 18 субъектов). В лидерах, что закономерно, Москва (75 678 рублей, или 4,2 установленных для Москвы прожиточных минимума) и Московская область (44 381 рубль, или 3,3 прожиточных минимума). В хвосте списка Ивановская область (24 808 рублей, или 2,3 прожиточных минимума жителя области).