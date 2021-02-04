Коронавирус в Твери, последние новости на 4 февраля 2021: 10 000 доз «Спутника V», 7 новых прививочных пунктов и один ЦАП

Информация о коронавирусе в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 февраля 2021 года: 188 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29 642 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 25 752 человек (+219 за последние сутки)

Изолированы 3 367 больных (-35).

Умерли 523 человек (+4).

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, в областной столице за минувшие сутки выявлено 9402 случая ковида (60 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2125 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 1686 (+5)

Ржев 1592 (+6)

Торжок 1384 (+11)

Кимры 1270 (+19)

Калининский район 1184 (+6).

Графика: Яндекс

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» – свыше 10 тысяч доз.

По данным регионального правительства, прививки от ковида уже сделали 17 922 человека – это 51,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

Расширяется сеть амбулаторных центров и прививочных пунктов.

Сейчас в регионе функционируют 11 центров амбулаторных центров для пациентов с COVID-19. С 4 февраля еще один ЦАП откроется на базе Вышневолоцкой ЦРБ.

По официальным данным, только 2 января ЦАПы приняли 322 пациента.

За неделю в эти центры обратились почти 2 тысяч человек. ЦАПы нужны для того, чтобы разгрузить поликлиники и хоть немного развести потоки больных коронавирусом и других пациентов.

Подробности о том, кому необходимо записываться на прием в ЦАПы и как это сделать, «КП»-Тверь» узнала в областном Минздраве.

5 февраля в регионе заработают еще семь пунктов вакцинации против COVID-19. Эти пункты откроются в горполиклинике №8 и горбольнице №6 в Твери, в Андреапольской, Краснохолмской, Старицкой, Спировской ЦРБ, а также в медико-мсанитарной части № 69 ФСИН России.

Областное правительство сообщает, что туда уже доставлена вакцина «Спутник V».

Сейчас в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт. Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавируса, предварительно осматривают терапевты.

Как записаться на вакцинацию, смотрите здесь.

Графика: ПТО

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