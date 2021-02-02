Коронавирус в Твери, последние новости на 2 февраля 2021: восемь классов эмаусской школы перевели на удаленку и ещё один пункт вакцинации

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 февраля 2021 года: 193 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29263 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 25 334 человек (+163 за последние сутки)

Изолированы 3413 больных (+30).

Умерли 516 человек (0).

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 1 февраля в областной столице выявлено 9301 случай ковида (60 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2116 (+15),

Вышневолоцкий городской округ – 1675 (+14),

Ржев – 1580 (+14),

Торжок – 1370 (+6),

Кимры – 1250 (+3),

Калининский район – 1157 (+7).

Графика: Яндекс

В Твери на базе областного клинического лечебно-реабилитационного центра начал работать прививочный пункт, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Всего же в Верхневолжье работает 31 прививочный пункт.

Также в регион поступила ещё одна партия вакцины – 1800 доз. На данный момент, по сообщению областного правительства, в Тверской области вакцинировались 15 817 человек – это 64,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 31 января, прививку сделали 556 жителей. В федеральный регистр внесена информация о 12 566 вакцинированных гражданах.

В Твери учеников Эммаусской школы Калининского района перевели на «дистанционку» на неделю.

Пока что период обучение дома продлиться до 5 февраля.

Как пояснили в администрации школы, переход на «дистанционку» связан с заболеваниями ОРВИ и коронавирусом учеников и учителей. Известно, что у двоих учителей обнаружен Covid-19, а в некоторых классах очень высокая заболеваемость ОРВИ.

Графика: ПТО

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