По следам рыси: В Тверской области волонтеры пытаются спасти рыжего хищника, которому грозит опасность

Мы побывали рядом с одним из мест, где несколько суток обитала рысь в селе Сорогожское... Фото: Александр ЖМУЛИН

На прошлой неделе мы рассказали о ручной рыси, которая оказалась предоставленной сама себе на воле в Лесном районе. Хищник некоторое время жил в селе Сорогожское, где его подкармливали добрые жители, да и сам он искал себе пропитание. В какой-то момент объявились люди, которые захотели увезти рысь в другой регион. Они, якобы, и напугали рысь, после чего та скрылась в снегах…

Корреспондент «КП-Тверь» 29 января, по следам рыси отправился в село Сорогожское Тверской области, чтобы попытаться там выяснить подробности судьбы рыжего зверя.

Селяне успели поснимать рыжего красавца - самца рыси. Фото: предоставлено местной жительницей.

А вольер-то незаконный

Накануне поездки нам стало известно, что рысь хотят спасти волонтеры центра реабилитации диких животных «Ромашка», который находится в Зубцовском районе. В этом центре уже несколько десятилетий успешно помогают различным птицам и животным (в том числе и рысям) супруги Мурашовы - профессиональные биологи.

Естественно, возник вопрос, зачем же тогда увозить куда-то рысь из нашего региона?

Как мы уже рассказывали, увезти рысь хотели и даже 25 января приезжали ее ловить представители зарегистрированного в Подмосковье «Центра изучения и охраны диких кошек».

Причем они согласовали все с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области.

Как ответил «КП»-Тверь» руководитель этого Центра Святослав Лукаревский, реабилитацию рысей их организация осуществляет во Владимирской области, где имеется большой вольер.

Мы проверили эту информацию.

Начальник госинспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области Валерий Куфтин по телефону сообщил «КП»-Тверь», что вольер для рысей действительно был установлен несколько лет назад, но нелегально.

- Вольер незаконно обустроили на землях нашего лесхоза, сейчас он не действует и подлежит сносу по предписанию суда, рысей там, насколько мне известно, уже нет, их оттуда куда-то увезли, - прокомментировал Валерий Куфтин.

Вот такие пироги. Святослав Лукаревский вопрос о незаконности вольера оставил без ответа. Возможно у них есть еще где-то вольер, но нам этого неизвестно.

Очутившаяся на воле рысь ищет еды у людей. Фото: представлено местной жительницей

В путь, на поиски зверя

С такой информацией мы и отправились в 180-километровый маршрут на север области, в село Сорогожское. Погода нам благоволила, снег не валил. Было ясно и не сильно холодно.

Чем дальше на север, тем заснеженней становилось за окном машины. Обрамлявший дорогу на немалой части пути лес был прекрасен. Лиственные деревья покрылись снежно-серебристой листвой. Лапы елей и сосен увесисто белели...

Доехав до развилки с огромными буквами, выстроившимися в слово «Максатиха», свернули на Лесное. Дорога туда на большем отрезке пути находится в ужасном состоянии. Сплошные колдобины и ямки. Потрясло нас нормально, но цель стоила того.

По дороге встретили несколько больших лесовозов, спешащих по остаткам дороги вывести до распутицы лес.

Проехали еще несколько деревень и вот, миновав Федотково, въехали, наконец, в село Сорогожское.

Село, надо сказать, большое, раскинулось по двум сторонам шоссе. Морозный воздух был приправлен запахом настоящего деревенского печного дыма. Да - тут топят пока так.

Первые сведения о ручном рыжем котяре получили, конечно же, в сельском магазине.

Сельский магазин, откуда мы начали искать следы рыси. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Сначала радовались, интересно было, такая красивая рысь, неагрессивная, - рассказала нам продавщица. - Но оказалась не такой безобидной. Вот, несколько кошек передушила, маленькую собачку-щенка загрызла, хозяйка видела. В общем, конечно, лучше бы ее нашли и увезли в какой-нибудь центр для животных. Потому что тут дети из школы ходят, опасаемся, в общем.

Встретившийся возле магазина селянин - мужчина средних лет - представился Константином и сказал, что рысь близко не видел, только издалека:

- Так она себя нормально вела, сама та рыжая кошка не то чтобы большая, ростом по колено где-то. К рыси все хорошо относились. Приезжали люди какие-то за ней, да. И не раз. В понедельник тут ездили целый день, но так ее и не поймали, как я понял, даже и не видели. Убежала она.

До леса из села рукой подать. Фото: Александр ЖМУЛИН

Осторожно, но подходила

Еще в магазине нам подсказали, что рысь жила недалеко отсюда, и ее подкармливала одна сердобольная женщина.

Мы нашли ее - хозяйку двухэтажного аккуратного деревянного дома. Зовут ее Любовь Федоровна.

- Рысь эта у нас тут появилась после Нового года, - рассказала женщина. - Где-то трое суток жила через дорогу напротив нашего дома, на территории дачи, которая сейчас пустует. Там сарайчик есть, так вот она вроде лаз нашла и там некоторое время и обитала. Я ее несколько раз на дню ходила кормить, курицу ей давала. Она осторожно, но подходила. Мой зять также приезжал, кормил рысь, так он даже погладил ее по голове. В общем, она не дикая, видно. Красивая такая. Тут, правда, дети стали ходить смотреть на нее из-за забора, потом и собаки кругами тут бегали, в общем, она ушла, потом ее еще видели на окраинах деревни, также она бегала в Мотылево, тут рядом - через мостик перейти. В Федоткове также ее видели, - говоря это, Любовь Федоровна показывала рукой в сторону соседних деревень.

Вид с моста на речку между деревней Мотылево и селом Сорогожское. Фото: Александр ЖМУЛИН

- А откуда она тут появилась?

- Сбежала из охотхозяйства в деревне Медведково, это в 25 километрах отсюда. Приезжал почти сразу мужчина, сказал, что он из этого охотхозяйства - хозяин рыси, она, кстати, к нему подходила, он ее погладил. Но мужчина приехал без всего, сказал, что в следующий раз приедет с клеткой, чтобы ее забрать.

Любовь Федоровна также добавила, что за рысью приезжали еще раз:

- Несколько дней назад ее тут в селе искали и у меня спрашивали один мужчина лет за 40 и двое молодых ребят. Сказали, что тоже из охотхозяйства.

Рысей тут, видно, вообще уважают. Вот и на машину наклейку сделали. Фото: Александр ЖМУЛИН

Заметим, что в пятницу же, 29 января вместе с нами на поиски рыси из Москвы приехала Анна Рыкина - волонтер центра «Ромашка». Приехала на микроавтобусе с поддержкой - знакомыми зоозащитниками.

Анна и ее помощники - зоозащитники. Фото: Александр ЖМУЛИН

Так вот Анна и усомнилась, что те самые последние интересовавшиеся рысью мужчины были из охотхозяйства в Медведкове.

Анна показала женщине несколько фотографий на смартфоне. В том числе Святослава Лукаревского и его отца - довольно известного специалиста по хищным кошкам Виктора Семеновича Лукаревского. Любовь Федоровна неуверенно признала в одном из приезжавших Святослава Викторовича.

- Вроде он, хотя у того щеки потолще что ли, не уверена, - сказала жительница села.

В охотхозяйстве жил Рык

Волонтеры попытались выяснить подробности о рыси непосредственно в охотхозяйстве в Медведкове. Оно называется «Медведь». Располагается хозяйство за высоким забором, просто так туда не попасть. Дверь открыл человек, явно не русский. Про рысь ничего толком рассказать не смог.

- Рысь нету, давно уже нет, два месяца уже здесь работаю, - пояснил мужчина.

Волонтерам удалось выяснить у жителей поселка Медведково, что рысь действительно жила в вольере в охотхозяйстве и что его зовут Рык. Это самец. Потом, якобы умер мужчина - Дмитрий, который за ней то ли просто ухаживал, то ли содержал ее, а рысь оказалась не нужна охотхозяйству, за ней некому стало следить. Так одомашненный зверь очутился на воле.

Волонтерам даже дали в охотхозяйстве телефон некоего Виктора, якобы, руководителя или одного из руководителей «Медведя». Но он не сообщил каких-либо подробностей о судьбе рыси. Но при этом сказал, что готов помочь и оказывать содействие, чтобы рысь попала в реабилитационный центр «Ромашка». Также обещал предупредить всех местных охотников, чтобы ручного рыжего хищника не подстрелили.

Мы также позвонили по телефону этому Виктору. Но ответивший нам мужчина вдруг заявил, что не имеет отношения к охотхозяйству «Медведь» в Медведкове. Возможно, просто не захотел общаться со СМИ.

Засада на рысь

Этим же вечером волонтеры устроили засаду на рыжего хищника на одном краю села Сорогожское, где видели следы. Поставили специальную клетку со специальной приманкой.

- Это гуманный способ отлова, без стрельбы по рыси из винтовки страшными 5-сантиметровыми дротиками с усыпляющими веществами, - уверена Анна Рыкина, - Если рысь придет, клетка закроется, и мы осторожно с ближнего расстояния введем зверю снотворное средство.

Волонтеры привезли с собой клетку. Фото: предоставлено Анной Рыкиной.

Волонтеры несколько часов просидели в засаде, надеясь, что рысь выйдет на приманку, но безрезультатно. Одомашненный хищник, оказавшийся на воле, так и не вышел.

Пришлось уехать ни с чем. Однако Анна искренне надеется на помощь охотхозяйства и местных жителей в отлове и доставке рыси в центр «Ромашка».

Клетку с приманкой установили на окраине села, где раньше не раз видели рысь. Фото: предоставлено Анной Рыкиной.

«КП»-Тверь» также продолжает следить за историей с рысью в Лесном районе. И напоминает, что этот зверь, хоть и симпатичная кошечка, но всё-таки - опасный хищник.

История, увы, еще не завершилась. А рысь Рык продолжает ходить между деревень, в надежде получить пропитание там, где он привык это делать - у людей…

В заключении напомним, что «КП»-Тверь» надеется получить ответ от Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области по поводу рыси. В частности, о том, как представителям Подмосковного АНО «Центр изучения и охраны диких кошек», вольер которого во Владимирской области признан незаконным, удалось согласовать отлов рыси в Лесном районе.

Кстати, по запросу в интернете «Купить рысь», появляется несколько объявлений. За 160000 рублей рысь мне продадут немедленно…