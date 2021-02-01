Рособрнадзор рассказал, как в Твери будут сдавать ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в 2021 году

В 2021 году в выпускных экзаменах для 9 и 11 классов в Тверской области будут изменения. Фото: Виктория ТУШКОВА

В 2021 году девятые классы не будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) по нескольким предметам на выбор. Вместо этого девятиклассники напишут контрольные работы лишь по одному предмету. Для одиннадцатиклассников, которые не собираются в вуз, проведут два государственных выпускных экзамена (ГВЭ) по русскому и математике. Льготники вольны выбирать между ГВЭ и ЕГЭ по русскому. А в ЕГЭ убрали обязательную базовую математику для получения аттестата.

Девятый класс

Выпускники девятых классов смогут выбрать, какие контрольные писать, из числа предметов, по которым проводят итоговую аттестацию. Это физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Контрольные запланированы на период с 17 по 21 мая.

Ученик берет один предмет, исходя из дальнейших планов: учеба в 10-м классе, в том числе по определенному профилю, или переход в среднеспециальное учебное заведение. Структура работы будет базироваться на контрольно-измерительных материалах по одному из предметов, то есть на основе того же ОГЭ.

Баллы, которые получит выпускник средней школы, будут соответствовать оценке по пятибалльной шкале. Таковы рекомендации Рособрнадзора. Результаты внесут в региональную и федеральную базы данных.

Не в вуз

Выпускники одиннадцатых классов, которые не идут в высшее учебное заведение, будут сдавать только ГВЭ по русскому и математике. По остальным предметам такие экзамены проходить не будут.

Госэкзамен по русскому составлен из отдельных заданий, которые используются в ЕГЭ в части вопросов с 1-го по 24-й. А ГВЭ по математике будет основан на базовом ЕГЭ по этому предмету.

Демонстрационные варианты заданий опубликуют до 10 февраля на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

ГВЭ для выпускников старшей школы будет проходить с 24 по 28 мая. Также предусмотрен дополнительный период сдачи для тех, кто в силу обстоятельств весной не смог, – с 3 по 17 сентября.

ЕГЭ для абитуриентов

Для тех, кто собирается поступать в высшую школу, основной период сдачи экзаменов запланирован с 31 мая по 2 июля. Досрочно проводить ЕГЭ не будут.

Чтобы получить аттестат, сдающим ЕГЭ и поступающим в вуз не потребуется писать базовую математику. Только русский язык. Остальные предметы в любом количестве выпускник выбирает, исходя из своих сил и целей.

Ученики 10-х классов, которые закончили раньше времени изучение отдельных предметов уже в этом учебном году, могут сдать по ним ЕГЭ. Присоединиться к кампании по сдаче единого госэкзамена смогут и выпускники прошлых лет.

Напомним, результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет.