В Тверской области назвали победителей конкурса «Человека года» и «Лучший социальный проект года»

Заслуженная награда медикам Фото пресс-служба: Калининская АЭС

Конкурс направлен на поощрение граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, СМИ Тверской области за активную деятельность по развитию институтов гражданского общества, благотворительности и меценатства, защите прав граждан.

Впервые в конкурсе разыграна специальная номинация - «За самоотверженный труд в условиях пандемии» регионального конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года». Этой наградой отмечены медики и другие специалисты, принявшие на себя все трудности и риски периода пандемии коронавируса.

В числе лучших отмечен проект Калининской АЭС - «Герои нашего времени: волонтеры КАЭС против COVID 19».

«Главное богатство Верхневолжья - это талантливые и трудолюбивые люди, преданные своему делу, родному краю, России. В конкурсе «Человек года» и «Лучший социальный проект года» отмечаются весомые заслуги жителей и организаций Тверской области в социально-экономическом развитии нашего региона, реализации национальных проектов, благотворительности. Сердечно поздравляю с заслуженным признанием всех победителей регионального конкурса», - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

«Герои нашего времени: волонтеры КАЭС против COVID 19» Фото пресс-служба: Калининская АЭС