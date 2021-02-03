Коронавирус в Твери, последние новости на 3 февраля 2021: 17 000 привитых от COVID-19 и 300 000 респираторов для Германии

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 февраля 2021 года: 191 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29 454 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 25 533 человек (+199 за последние сутки)
Изолированы 3402 больных (-11).
Умерли 519 человек (+3).
Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 3 февраля в областной столице выявлено 9342 случай ковида (41 новый случай за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2118 (+2),
Вышневолоцкий городской округ – 1681 (+6),
Ржев – 1586 (+6),
Торжок – 1373 (+3),
Кимры – 1257 (+7),
Калининский район – 1178 (+21).
Графика: Яндекс
В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент, по информации правительства региона, вакцинировались 16 962 человека – это 68,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 13 698 вакцинированных гражданах.
На Кимрской фабрике им. Горького готовятся к большой поставке своей продукции в Германию. Как сообщает областное правительство, в феврале-марте в эту страну Европы отправят больше 300 тысяч респираторов.
Речь идет про изделия модели «Лепесток-40» среднего класса защиты. С немцами заключено два контракта: первый – на поставку 170 тысяч респираторов, второй - на 150 тысяч.
Заказы получены при содействии Торгового представительства России в Германии.
В конце января этого года на Кимрской фабрике им. Горького открылся еще один цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии на предприятии могут делать более 86600 изделий в сутки. При этом создано 90 новых рабочих мест.
Графика: ПТО
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