Коронавирус в Твери, последние новости на 1 февраля 2021: Торжок вошел в ТОП-10 уютных городов выходного дня

В Торжке гармонично сочетаются старина и современность Фото: Дарья Мартиросьян

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 февраля 2021 года: 197 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29070 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 25 171 человек (+187 за последние сутки)

Изолированы 3383 больных (+10).

Умерли 516 человек (0).

Графика: Яндекс

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 1 февраля в областной столице выявлено 9241 случай ковида (53 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2101 (+13),

Вышневолоцкий городской округ – 1661(+12),

Ржев – 1566 (+8),

Торжок – 1364 (+8),

Кимры – 1247 (+6),

Калининский район – 1150 (+8).

Прививку от коронавируса уже сделал 15 261 житель, за последние сутки – 853 человека.

Закрытые из-за коронавируса границы открывают людям перспективы путешествий по городам России. И тверская глубинка не исключение. По результатам опроса в соцсетях, который провел Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Торжок вошёл в ТОП-10 самых уютных городов для проведения выходных дней.

Наряду с Торжком список пополнили: Суздаль, Ейск, Плес, Гатчина, Выборг, Сергиев Посад, Таганрог, Таруса, Малоярославец.

В Торжок туристы едут посмотреть Спасо-Преображенский собор, Входоиерусалимский собор, Борисоглебский монастырь, Воскресенский Новоторжский женский монастырь, Всероссийский историко-этнографический музей, музей А.С. Пушкина, музей Торжокских золотошвей и Дом пояса.

По мнению пользователей соцсетей, в малых городах, в том числе и в Торжке, гармонично сочетаются старина и современность, достопримечательности и аутентичные кафе.