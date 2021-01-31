Коронавирус в Твери, последние новости на 31 января 2021: вакцинация наращивает темп, ситуацию с пандемией используют мошенники

Каждые сутки мы публикуем последние новости о коронавирусе. Фото: Владимир Веленгурин, УМВД России по Тверской области.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 31 января 2021 года: 198 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 28873 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 24 984 человек (+221 за последние сутки)

Изолированы 3373 больных (-26).

Умерли 516 человек (+3).

Графика: yandex.ru

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 31 января в областной столице выявлено 9188 случаев ковида (45 новых случаев за последние сутки).

Всего же в Тверской области 28873 (+198) зарегистрированных случая коронавируса.

Выздоровели 24 984 человек (+221)

Изолированы 3373 больных (-26).

Умерли 516 человек (+3).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2088 (+1),

Вышневолоцкий городской округ – 1649(+6),

Ржев – 1558(+11),

Торжок – 1356 (+17),

Кимры – 1241(+7),

Калининский район – 1142 (+3).

Прививку от коронавируса уже сделали 14 408 жителей, за последние сутки – 1850 человек.

В ближайшее время, по сообщению регионального Правительства, в Тверской области начнут вакцинировать по 2000-2200 человек ежедневно. Темпы вакцинации нарастят в том числе за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области.

Ситуацию с коронавирусом начали использовать мошенники. Пенсионерка из Тверской области отдала внушительную сумму за "анализ на коронавирусную инфекцию". К пожилой женщине в дом пришла незнакомка и представилась врачом местной поликлиники. Заявила, что пенсионерке надо сдать анализ на ковид и даже взяла у потерпевшей кровь.

За это доверчивая женщина заплатила мошеннице 8600 рублей, с которыми та скрылась. Позже липового медика, коим, как выяснилось, была заезжая "гастролерша" из Саратовской области, задержала полиция. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Предупредите своих близких, особенно пожилых родственников, что анализы на коронавирус врачи государственных медицинских учреждений берут только по показаниям и бесплатно.

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