В тверском Доме поэзии открывается выставка репродукций работ Зураба Церетели

В Доме поэзии в Твери пройдет выставка копий работ Зураба Церетели с 1 февраля по 1 апреля. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Доме поэзии имени Андрея Дементьева в Твери открывается выставка репродукций Зураба Церетели. Часть картин художник создал совсем недавно во время самоизоляции, и тверские зрители будут первыми, кто увидит их. На мой вопрос, почему не подлинники, работники учреждения уточняют, что сейчас привозить выставки в таком формате затруднительно. Да и цифровые копии картин выполнены качественно и позволяют проникнуться атмосферой живописи Церетели.

Несмотря на то, что многим Зураб Константинович известен в основном как скульптор, на первое место художник ставит все-таки живопись и особенно любит рисовать цветы. На выставке представлено несколько натюрмортов, радующих глаз сочными цветами и яркими красками.

– Знаменитые цветы Церетели милы каждому сердцу, так знакомы нам с детства: они росли в дачных садах, в парках, на лугах, их можно было сорвать, они всегда рядом. Это букеты из пышных соцветий, напоминающих гортензию или хризантемы, ромашки, настурции, нарциссы… И, конечно же, подсолнухи, – рассказывает мне экскурсовод, литературный консультант Дома поэзии, поэт Вера Грибникова.

Картины Церетели отличаются сочными и яркими красками. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, Зураб Церетели подарил Дому поэзии памятник поэтам-шестидесятникам, который выполнен как книжная полка с семью тоамами, а также скульптурную композицию со строками поэтов-шестидесятников на полусферах. Оба памятника расположены в небольшом сквере перед Домом поэзии.

Зураба Церетели и Андрея Дементьева объединяла многолетняя дружба. Художник был оформителем нескольких книг тверского поэта, поддерживал начинания литератора.

Выставка репродукций будет работать с 1 февраля по 1 апреля. С понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 17:00. Цена билетов будет известна 1 февраля, хотя репродукции можно показывать и бесплатно.