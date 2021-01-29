Калининская АЭС: новый технический кластер «Атомкласс» открылся в Удомле при поддержке Росатома

Торжественное открытие атомкласса Фото: пресс-служба Калининской АЭС

Это второй профильный кластер в городе-спутнике Калининской АЭС, где ребята смогут получить углубленные знания по физике и математике. Первый атомкласс появился в Удомле в 2016 году на базе гимназии №3 им. О.Г. Макарова.

На реализацию проекта Госкорпорация «Росатом» выделила 1,5 миллиона рублей. На эти средства класс оснащен модульной мебелью, самым современным лабораторным оборудованием и компьютерной техникой: ноутбуками, демонстрационными приборами по механике, молекулярной и квантовой физике, электродинамике, цифровым измерительным комплексом. Педагоги, используя современные технологии, смогут наглядно продемонстрировать физические явления и процессы, а ученики – заняться исследовательской деятельностью, провести собственные эксперименты.

«Открытие атомкласса позволило нашей школе создать инновационную образовательную среду, оснащенную цифровым лабораторным оборудованием, а ученикам - дополнительную возможность заниматься проектно-исследовательской деятельностью вне базового курса физики, математики и информатики», - отметила директор средней общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов Валентина Чеснокова.

Атомкласс Фото: пресс-служба Калининской АЭС

Госкорпорация «Росатом» заинтересована в том, чтобы ребята, начиная со школьной скамьи, получали качественное образование. Для этого по всей стране создана сеть профильных атомклассов, где реализуются спецпрограммы по изучению предметов естественно-математического цикла, поддержки проектной и исследовательской деятельности учащихся.

«Чтобы быть на шаг впереди, Росатом выстраивает четкую систему подготовки будущих специалистов. В первую очередь, необходимо, чтобы дети получили качественное и современное образование, а в будущем смогли применить свои знания на практике», - отметил руководитель Приёмной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в Удомле Александр Давыдов.