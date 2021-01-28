«Приехали люди в черном, напугали»: Потерявшую хозяина рысь хотят увезти из Тверской области

Будем честны, это не та рысь, что прячется где-то в снегах в Лесном районе, это та, что живет в центре "Ромашка". Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Эту историю, которая еще далеко не завершена, можно было бы назвать «Бедная рысь скрылась в снегах». Началась она с того, что в селе Сорогожское (это в 12 километрах от районного центра поселка Лесное и в 180 к северу от Твери) два месяца назад по улицам начал разгуливать взрослый самец рыси… Рыжий «котик» вел себя, словно добродушная дворняжка. Большинство жителей его полюбили и не боялись. Однако после того, как рысь приехали ловить некие люди, ручной хищник убежал в лес. Есть огромный риск, что он там погибнет…

Мы узнали об этом из поста на официальной странице реабилитационного центра диких животных «Ромашка». Центр находится в Зубцовском районе, в нем птицам и зверям помогают супруги-биологи Алексей и Яна Мурашовы. «КП»-Тверь» не раз писала про этот замечательный центр.

«КП»-Тверь» связалась с Мурашовыми и выяснила подробности.

В посте они писали, что на прошлой неделе к ним в центр начали звонить обеспокоенные судьбой рыси люди из этого села. Селяне рассказывали, что крупная дикая кошка с детства жила в вольере у одного человека, но два месяца назад он умер - и рысь оказалась никому не нужной на свободе.

По словам жителей села, самец рыси вел себя миролюбиво, бегал за ними и клянчил еду, даже мог забежать в прихожую какого-нибудь дома.

Яна Мурашова рассказала «КП»-Тверь», что несколько волонтеров их центра, в том числе Анна Рыкунова, 23 января ездили в село Сорогожское и видели самца рыси.

- Он вышел к нам, неагрессивный ручной зверь, идет к людям, правда, с опаской, гладить себя не дает, но может есть прямо с рук, - рассказала нам Анна - Я его немного покормила.

Она не смогла забрать рысь, так как ездила просто на разведку без приспособлений для ловли.

- Уже в понедельник, 25 января, мы поставили в известность об этом Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, - рассказали Мурашовы.

Заметим, что в нашем регионе рысь входит в охотничий ресурс. Согласно закону, это значит, что сообщение об обнаружении животного и его отправке в центр реабилитации носит уведомительный характер, и никаких разрешений для этого не требуется.

Однако уже 25 января в селе объявились еще какие-то люди, которые хотели поймать рыжего зверя.

- Местные мне по телефону рассказали, что приехали какие-то люди в черном, напугали бедное животное. Они очень сильно шумели, в итоге рысь убежала в лес, с тех пор ее не видели, - поделилась Анна.

Позже выяснилось, что это приезжали представители зарегистрированного в Подмосковье АНО «Центр изучения и охраны диких кошек». При этом областное Минприроды в официальном релизе сообщило, что 24 января к ним поступила информация о появлении рыси на территории охотничьих угодий Лесного района. Что интересно, 24 января - это воскресенье. Выходной, в том числе и в министерстве.

Минприроды проинформировало, что на место выезжал государственный охотничий инспектор в области охраны окружающей среды и обнаружил следы рыси. Также ведомство сообщило, что к ним как раз обратилась АНО «Центр изучения и охраны диких кошек» с уведомлением об отлове и вывозе рыси на реабилитацию в другой регион.

Однако тут сразу возникает резонный вопрос: зачем вывозить рысь в другую область, если у нас самих есть центр реабилитации диких животных «Ромашка».

Мурашовы, кстати, не теряют надежды, что несчастный самец рыси все-таки попадет к ним. У них большой опыт работы по реабилитации диких животных, в том числе этих хищных кошек. Супруги-биологи профессионально занимаются этим делом с конца 1980-х годов. У них в центре и сейчас прекрасно живут несколько рысей.

«КП»-Тверь» удалось связаться с директором «Центра изучения и охраны диких кошек» Святославом Лукаревским - сыном довольно известного в нашей стране исследователя крупных хищных кошек Виктора Лукаревского.

Святослав рассказал нам, что реабилитацию рысей их центр осуществляет во Владимирской области, где, якобы, имеется большой вольер.

- Без согласования с министерством природных ресурсов и экологии Тверской области изъятие животного из природы является незаконным. 25 января АНО «Центр изучения и охраны диких кошек» получила все необходимые документы для передачи рыси с целью прохождения реабилитации и последующего возвращения животного в регион своего происхождения. 25 января мы прибыли на место для осуществления мероприятий по отлову. Но, к сожалению, за два дня до этого там уже побывали некие люди, попытались поймать зверя, напугали его, и он ушел, - представил свою версию ситуации Святослав Лукаревский.

Он отметил, что мероприятия по поиску рыси будут продолжены.

- После отлова рысь будет перевезена к нам в центр, и после успешной реабилитации мы планируем выпустить ее обратно в Тверскую область, - заявил Святослав.

Однако это не снимает вопроса о том, зачем вывозить рысь в другой регион, когда у нас есть свой центр. Причем с отличной репутацией.

“КП”-Тверь” продолжить следить за развитием истории и скоро вы узнаете новые и, надеемся, неожиданные подробности. Лишь бы рысь не пострадала.