Жительница Твери спасла трех снегирей, разбившихся об ее окно

Снегирь Сеня на реабилитации - в комфорте и сытости. Фото: Наталья Гавриленко.

Словно кумачовые банты повязал кто-то на ветки дерева под окном. Это снегири. Красногрудые пичуги нынче в Твери редкие гости, и оттого их появление вызывает неизменный восторг.

Вот так на радость всем прилетали снегири на Соминку, поживиться в кормушке у дома тверичанки Натальи Гавриленко. Но однажды случилась большая неприятность: в снегу под окном домочадцы нашли крохотное птичье тельце. Один из снегирей почему-то разбился об оконное стекло.

Птица оказалась жива, но летать не могла. Снегиря забрали в дом и окрестили Сеней.

Сеня попал в добрые руки. Фото: Наталья Гавриленко.

- Мы тут же купили ему большую клетку, обзвонили ветклиники в поисках орнитолога. Сеня две недели жил у нас, питался птичьим кормом и ягодами калины, - рассказала «КП»-Тверь» Наталья. - Замороженные ягоды нашлись у нас в морозилке, и мы их для Сени развешивали на веточках в клетке. Едят ягоды они забавно: сначала лопают ягоду клювом, потом мякоть и шкурку выплевывают и проглатывают семечки. Мусора от них! Ну и ягодных пятен на обоях!

Аккуратистом Сеня определенно не был, но его все полюбили. Даже карточку в ветклинике на снегиря оформили. Сам же он постепенно очухался, пришел в себя, начал летать. Спасители выпустили Сеню на волю, когда к кормушке около дома прилетела очередная снегириная стая. Сильно волновались за подопечного, но стая его приняла.

А потом было еще два спасенных снегиря: Веня и Беня. Тоже стукнулись об оконное стекло. Еще двоих нашли позже, когда стаял снег. Их вовремя заметить не успели.

В гостеприимном доме Сеня отъелся и забурел. Фото: Наталья Гавриленко.

Наталья предполагает, что массовая снегириная бомбардировка ее окна связана с тем, что в стекле отражается птичья кормушка. Так это или нет, но стекло с тех пор занавешено полотном. Пока помогает.

Оказывается, и наука еще далеко не все знает о поведении наших меньших пернатых братьев.

- Почему иногда птицы начинают биться о стекла, пока даже ученым сказать сложно, но такое действительно бывает, иногда массово. Минувшей осенью поступало много сообщений о том, что об окна у нас бились синицы-московки (небольшие синицы с белыми щечками и черной манишкой. - Ред.). Потом сообщения об этом прекратились, - рассказал «КП»-Тверь» доктор биологических наук, профессор ТвГУ Андрей Зиновьев.

По словам профессора, наклейки на стекла или какие-то другие способы обозначить стекло проблеме не очень помогают. Случается, и люди в супермаркетах влетают в большие стеклянные двери, даже если на них наклеены сигнальные круги.

- Если птица ударилась о ваше окно, просто заберите ее с мороза и положите в спокойное место, где до нее не доберутся хищники, - советует Андрей Зиновьев. - Птица от удара может потерять сознание и выглядеть мертвой. Часто такое бывает со стрижами. Но потом, если нет серьезных травм, птица оклемается и улетит.

Если же повреждения слишком сильные и привели к внутреннему кровоизлиянию, пичуга, вероятно, умрет. Главное - не мучить и без того травмированную птицу, не трясти ее, не пытаться реанимировать или насильно накормить. Оставьте птичку в покое и понаблюдайте. Скорее всего, она придет в себя сама и улетит на легких крыльях, даже не поблагодарив спасителя.

НА ЗАМЕТКУ

Снегирям, синицам, воробьям и другим мелким пернатым зимой очень важно быть сытыми. Только в этом случае они могут справляться с морозом. Поэтому зимой нужно подкармливать птиц. В сильные холода необходимую энергию птичкам может дать несоленое мясо, сало или мелко нарезанный сыр. Мелкие птицы охотно едят тыквенные семечки и семена подсолнечника, пшено, просо, овес, сушеную рябину и калину. Пичугам можно даже наварить каши. Главное - без соли и специй.