Февраль в Твери начнется с легкого мороза

В конце недели в Тверской области местами пройдут осадки, и будет легкий мороз. Фото: Степан КАМЕНЕВ

К региону подходит черноморский циклон. В последний день рабочей недели, 29 января, ожидаемый легкий снег перейдет в дождь.

– Это такая история, когда опасны гололедные явления, – рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – И скользко, и снега много. Днем все тает, а к ночи подмораживает.

Потепление закончилось. Температура воздуха с 29 на 30 января ночью будет -6, днем 30-го -2, в ночь с 30 на 31 января -7, днём -5. Осадки пройдут местами и не столь сильные. Бесснежным обещает быть только понедельник, 1 февраля, с температурами -6 ночью и -4 днем. А во вторник, 2 февраля, ночью будут все -10.

Станет ощутимо ветрено, но 2 февраля все стихнет.

Давление в субботу, 30 января, достигнет дна: 730 мм рт. ст. Метеочувствительные люди должны поберечь себя. В особенности те, у кого проблемы с сосудами.

А вообще, констатирует наш синоптик, средняя погода января была в рамках нормы, но с аномалиями. Теплое начало, 10 дней мороза, вновь оттепель. В феврале будет считаться нормальным легкий морозец -7 градусов.

Кстати, согласно статистике, январь перевыполнил норму осадков: на 28 января этот показатель достиг 115% от привычных показателей.