Досуг в Твери с 28 января по 3 февраля: Разнообразие музыки, мир кукол и стол классика

Публику ждут в филармонии и в других культурных местах города. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Саксофон в компании клавишных, дружба и рапсодия

В ближайшие дни в Тверской филармонии вновь пройдут интересные, а главное разнообразные музыкальные представления. Спешите слушуть.

Концертная программа «Саксофон в окружении клавишных»

Заслуженный деятель искусств России Татьяна Сергеева (орган, клавесин, фортепиано), лауреат международных конкурсов Антон Скиба (саксофон)

Татьяна Сергеева - автор множества сочинений: концертов, сонат, вариаций, вокальных и камерных инструментальных произведений

Антон Скиба активно концертирует, выступая сольно и в составе различных ансамблей, а также с ведущими симфоническими оркестрами Москвы. Он выступает в составе квартета саксофонов AdLibitum, Большого ансамбля саксофонов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова (художественный руководитель – Алексей Волков)

В программе: произведения И.К. фон Керля, Дж. Каччини, А. Шнитке, Ж.-Ф. Рамо, Ф. Мендельсона, Р. Планеля, П. Бонно, Ф. Листа

Стоимость билетов: 450 рублей.

30 января 17.00 публике представят программу «Близкие по духу и судьбе» - посвящение композиторам Георгию Свиридову и Валерию Гаврилину.

На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Эммануила Штуко (сопрано), Павел Шнипов (тенор), Илья Шкадин (баритон), Ольга Орлова (фортепиано). Они исполнят произведения композиторов на стихи таких потрясающих поэтов как А. Пушкин, А. Блок, С. Есенин и некоторых других поскромнее.

Почему в программу объединили Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина? Все просто. Они были настоящими друзьями. Валерий Гаврилин в лице старшего друга находил авторитетную поддержку и опору. Свиридов же в общении с Гаврилиным проникался оптимизмом его молодости.

Стоимость билетов: 450 рублей.

А 1 февраля в 18.30 музыкальные гурманы получат, так сказать, вишенку на торте. В филармонии выступит клавир-трио «Элегия». В его составе: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Никонова (фортепиано).

Клавир-трио «Элегия» обладает собственным исполнительским стилем, в основе которого традиции салонного музицирования XIX - начала XX веков в сочетании с «оркестровостью» звучания.

В исполнении трио знакомые произведения приобретают совершенно новое звучание и необычный колорит.

Музыканты сыграют программу «Венгерская рапсодия».

В нее вошли произведения Ф. Листа, И. Брамса, Д. Поппера, Ф. Легара, П. Владигерова и других.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Не забывайте маски, без них не пустят.

Клавир-трио «Элегия» обладает собственным исполнительским стилем. Фото: Тверская филармония

Джазмен сыграет рок

30 января в 20:00 в клубе "Bigben", что на улице Брагина, начнется необычный концерт. на нем можно будет услышать, как звучат легендарные рок-баллады в исполнении профессионального джазмена. В клубе выступит знаменитый вокалист и гитарист из Израиля Клифф Ронан. Как пишут про него организаторы, это харизматичный музыкант-путешественник, покоривший Европу неординарным талантом и своеобразным подходом к воплощению музыкальных идей.

Ронан окончил Королевскую консерваторию в Нидерландах, состоялся как профессиональный джазмен и, выбрав путь путешествующего музыканта, завоевал сердца европейской публики. Сегодня для Ронена нет ничего более ценного, чем свободный энергообмен со зрителями. Где бы он ни пел...

Цена билетов: 400 рублей.

В клубе выступит знаменитый вокалист и гитарист из Израиля Клифф Ронан. Фото: клуб "Bigben"

ВЫСТАВКИ

Памяти великого сатирика

27 января, в день рождения выдающегося писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, в отреставрированном здании Тверского краеведческого музея откроется выставка «От благодарных потомков».

В экспозиции можно будет увидеть предметы, которые некогда были собственностью семьи классика литературы. Например, письменный стол Михаила Евграфовича из имения Витинево или каминные часы из известной парижской мастерской Бурдена

Формирование коллекции, посвященной писателю, шло на протяжении 40-летнего периода деятельности музея. Первые мемориальные предметы попали в фонды музея в 1970-е годы. Это были документы и гравюра XVIII века, рисунки братьев Салтыковых первой трети XIX века.

Открытие выставки состоится в 15:00. Она будет открыта до 1 марта 2021 года.

Посещение по предварительной записи только в составе группы (до 15 человек).

Стоимость экскурсии: 500 рублей с группы.

Заказ экскурсии по телефону: 8 (4822) 34- 83-39, +7 (904) 004-96-46.

В Твери после реставрации открыли краеведческий музей. Фото: Владимир Моисеев

Чудесный мир кукол

28 января в 15:00 в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной откроется выставка "Кукольный бенефис". В экспозиции представят чудесные создания удомельских мастеров из народной студии авторской куклы «Вдохновение».

Гости смогут пуститься в путешествие за счастьем в мир детства и фантазий. На выставке посетилей музея ждут любимые персонажи русских и зарубежных сказок, знаменитые киногерои, восточные принцессы, короли и королевы, мифические животные.

Выставка будет открыта до 20 марта.

Цена билетов: от 100 до 150 рублей.