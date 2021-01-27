«Количество вакцины ограничено только местом в холодильнике»: Корреспондент «КП»-Тверь» побывал в поликлинике, где делают прививку от коронавируса

В поликлинике №1 больницы скорой помощи много желающих сделать прививку от коронавируса. Фото: Степан КАМЕНЕВ

«Видите, сколько перед кабинетом ожидающих. Аншлаг!» – так встретил меня врач в поликлинике больницы скорой помощи. Действительно, на первичный укол вакциной от коронавируса «Спутник V» пришло много народу. Но у всех четко указано время приема.

– У вас на сколько назначено? – спрашивает меня соседка по очереди.

– На 12:45, - отвечаю. И именно в это время захожу в кабинет.

Я нахожусь в кабинете № 123, где врач осматривает пациентов и просит заполнить анкету, перед тем как идти на прививку. Всего на 25 января через его руки прошли 427 человек: 100 в конце 2020 года и 327 в начале 2021-го. На второй укол приходили 94 человека.

Всего предварительный осмотр и прививки делают в четырёх кабинетах. В две смены.

Среди тех, кто пришел на прививку, много пожилых людей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 2021 году принимать пациентов начали с 4 января. Темпы растут: 15, 25, 50... пациентов за день.

Количество вакцины, которая есть в поликлинике, по словам медиков, ограничивается только местом в холодильнике. Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») поступает регулярно.

Главный вопрос, который возникает у многих, в том числе и редакции «КП»-Тверь»: нужно ли носить маску после прививки?

– Да, однозначно, лучше перестраховаться, – обозначает заведующий отделением скорой медицинской помощи поликлиники № 1 больницы скорой помощи Александр Васильченко. - Сложно сказать, будет ли человек, которому сделали прививку, носителем вируса. Но на всякий случай лучше надевать маску.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал комментарий, что вакцинированный человек может передавать инфекцию незащищенным людям.

«Темпы работы наращиваем!» – заведующий отделением неотложной помощи поликлиники № 1 больницы скорой помощи Александр Васильченко. Фото: Степан КАМЕНЕВ

У врачей есть на руках прописанный алгоритм, какие вопросы задавать тому, кто собирается прививаться, какие анализы делать, какие существуют показания и противопоказания для прививки. От этого списка не отступают.

– Если человек в течение 14 дней общался с теми, кто болеет коронавирусом, или меньше полугода назад сам болел ковидом, прививку делать нельзя, – констатирует Александр Николаевич.–- Если человек переболел больше шести месяцев назад – нужно сделать анализ на антитела и по результатам делать выводы.

Если есть противопоказания, прививку не делают. Ничего поделать нельзя.

– Сейчас массово прививаем, чтобы выработался популяционный иммунитет, чтобы непривитых были единицы. Вирус циркулировать не может, если непривитых меньше 70%, – отметил медик. – 60% - это планка, которую нам поставил глава государства. Плюс 10% – это те, кто переболел и выработал антитела, но не от прививки, а от заболевания.

70% популяционного иммунитета защищают популяцию от циркуляции в ней вируса. Такой вывод сделали специалисты. Тогда эпидемия коронавируса должна прекратиться, а останутся лишь единичные случаи заболевания. С ними бороться уже легче.

Во второй половине дня очередей на прививку не наблюдалось. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Еще один важный момент: нельзя прививаться беременным и кормящим грудью. Исследования в этой области пока не проводились, поэтому делать прививку и не рекомендуют.

Поэтому в анкете для пришедшего в больницу на вакцинацию есть такой вопрос: «Вы беременны? Или собираетесь забеременеть в ближайшее время?»

Весь разговор занимает не более 10 минут, пациенты ждут.

После этого облачаюсь в защитный костюм, бахилы, перчатки (маска и так на лице) и отправляюсь фотографировать тех, кому вводят вакцину в процедурном кабинете.

Большинство тех, кто пришел делать укол, на вопрос «Почему?» лишь разводят руками. Прививка для них само собой разумеющееся. Один мужчина отвечает, что надоело бояться.

Ольга Миронова обрадовалась возможности сделать прививку от ковида. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ольга Миронова с улыбкой рассказывает, что всегда была сторонницей прививок. Тверичанке 56 лет, и она сама работает в медучреждении, понимает важность процедуры.

– Если пять дней температура будет 38,5 – позвоните в «Скорую», – предупреждают медсестры Ольгу Владимировну в процедурном кабинете. Вторая прививка ей назначена на 16 февраля, через три недели.

– Опасений никаких не было. Нормальное самочувствие. По самоощущениям, я не болела коронавирусом. Только ОРВИ как-то было, не более того. Работаю в первом областном роддоме, хочу обезопасить себя прививкой. Нам и инфекционное отделение открыли месяц назад, но все перегорожено, нет контакта, – рассказывает Ольга Миронова и добавляет: – Тем более у нас там много человек.

На прививку в поликлинику № 1, как и в любой другой прививочный пункт, можно записаться по номеру 122, прийти в регистратуру медучреждения или по номеру колл-центра поликлиники.

Всего же в Тверском регионе более девяти тысяч человек сделали прививки от коронавируса (это данные на полдень 27 января). Для этого функционируют 30 пунктов вакцинации.