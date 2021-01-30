Коронавирус в Твери, последние новости на 30 января 2021: выездные прививочные бригады и антимасочник, которому не повезло в суде

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 января 2021 года: 198 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 675 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 24 763 человек (+229 за последние сутки)

Изолированы 3399 больных (-34).

Умерли 513 человек (+3).

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 29 января выявлено 9143 случая заражения, это +66 за сутки.

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2087 (+11),

Вышневолоцкий городской округ – 1643 (+11),

Ржев – 1547 (+7),

Торжок – 1339 (+11),

Кимры – 1234 (+6),

Калининский район – 1139 (+9).

Графика: Яндекс

Число вакцинированных от коронавируса в Тверской области за сутки приближается к двум тысячам человек. За вчерашний день, 28 января, прививку сделали 1960 жителей. Такие данные приводит в официальном релизе областное правительство. Всего вакцинировались 12 558 человек – это 55,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 11 375 жителях Верхневолжья, прошедших вакцинацию.

Выездные прививочные бригады будут работать на базе Областной клинической больницы, Вышневолоцкой, Нелидовской и Бежецкой ЦРБ. Благодаря их работе сделать прививку от ковида смогут жители тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Так решили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Житель Тверской области не согласился со штрафом за нарушение масочного режима и оспорил его в суде.

25 ноября 2020 года мужчина без маски находился в магазине Бежецка. А это и был оштрафован. 22 декабря Бежецкий межрайонный суд рассмотрел данное административное правонарушение, признал местного жителя виновным и назначил штраф 1000 рублей. Но мужчина не согласился и подал жалобу в Тверской областной суд. Суд оставил приговор без изменения.

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