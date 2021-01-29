Коронавирус в Твери, последние новости на 29 января 2021: более 10 тысяч привитых от COVID-19, кому откажут в вакцинации

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 января 2021 года: 199 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 477 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 24 534 человек (+231 за последние сутки)

Изолированы 3433 больных (-35).

Умерли 510 человек (+3).

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 28 января здесь выявлено 9031 случаев заражения, это +46 за сутки.

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2076 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 1632 (+13),

Ржев – 1540 (+7),

Торжок – 1328 (+7),

Кимры – 1218 (+5),

Калининский район – 1130 (+8).

Графика: Яндекс

За 27 января прививку вакцины «Спутник V» в тверском регионе сделали 1582 человека. Об этом сообщается в официальном релизе областного правительства. Всего же в Верхневолжье привились 10514 граждан.

В федеральный регистр внесена информация о 8054 жителях региона, прошедших вакцинацию.

В ближайшее время по прогнозам экспертов показатель вырастет до 2000-2200 ежедневно вакцинированных, в том числе, за счет открытия новых прививочных пунктов в муниципальных образованиях области. В каждом прививочном пункте пришедших на вакцинацию осматривают терапевты. Сообщается, что медики проверяют у людей температуру, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусом.

О том, где можно пройти вакцинацию «Спутником V» в нашем регионе читайте здесь. Всего, напомним, у нас открыто 30 прививочных пунктов.

О том, из-за чего в прививке могут отказать и как долго после нее обеспечен иммунитет против коронавируса, читайте здесь

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