Жертвы тайм-киллеров: Жители Тверской области спят и отдыхают почти меньше всех в стране

Спит среднестатистический тверичанин меньше, чем москвич или ингуш. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Всякий вид работы приятнее, чем покой», - говаривал древнегреческий философ Демокрит. Конечно, у философов, особенно древних, работа та еще – сиди да размышляй о сущем. В народе же сказывают иначе: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. И тут у нас проблемы. Работают жители Тверской области много, но, если верить пословице, не очень хорошо. Потому как времени на отдых у них остается мало.

Наш регион оказался в тройке аутсайдеров рейтинга самых «расслабленных» регионов страны. То есть времени на себя, отдых и сон у нас едва ли не меньше всех в РФ. Такое любопытное исследование опубликовала международная аудиторско-консалтинговая сеть «ФинЭкспертиза». Взяв за основу исследования Росстата, специалисты выяснили, где в России самые занятые работой и делами люди.

Поспать бы…

По данным исследования, жители большинства российских регионов в среднем спят стандартные 8 часов в день (с учетом выходных). Правда, среднее время сна возрастает за счет учета в статистике незанятых категорий, например пенсионеров. Еще около 3,5 часа требуется на личную гигиену, еду и уход за собой. Итого на сон, гигиену и прием пищи у среднестатистического жителя РФ уходит 11 часов и 35 минут в день.

Жители Тверского региона тратят на это 10 часов 57 минут. Меньшее время только у магаданцев - 10 часов и 54 минуты.

Среди счастливчиков - жители Сахалина, Ингушетии, Ямало-Ненецкого АО, Калужской области и Тывы. Там на сон, уход за собой и еду люди тратят от 12 часов до 12 часов и 4 минут.

Среднее время на сон и уход за собой по регионам. Графика: finexpertiza.ru

Дела досужие

Сон и еда - это святое. Но есть еще и досуг: общение с людьми, посещение культурных мероприятий, спорт, хобби, чтение книг, отправление религиозных обрядов. На все это в совокупности средний россиянин тратит 15 часов 35 минут.

Больше всего общего времени, свободного от работы, оказалось у жителей Ингушетии: они имеют 17 часов и 39 свободных минут в день, то есть на 2 часа больше, чем в среднем по России. Жители столицы могут позволить себе 16 часов и 6 минут свободы в день.

Тверичанину же такое лишь снится в его недолгом сне. Общее время на сон, еду, гигиену и досуг у нас укладывается в 14 часов и 48 минут. Это третье место с хвоста в рейтинге самых «расслабленных» регионов. С нами в последней тройке также Магаданская область и Марий Эл.

Совокупное свободное время населения по регионам. Графика: finexpertiza.ru

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Гештальт-терапевт, психолог, арт-терапевт, смыслоориентированный терапевт Ульяна ИЛЬИНА:

- Есть такая ирландская поговорка: «Когда Бог создавал время, он создал его достаточно». Часто именно неправильное распределение времени приводит к тому, что мы чувствуем себя загнанными. Для начала нужно снять тревогу, ведь именно она вызывает ощущение, что мы ничего не успеваем. Запишите в ежедневник все, что не успеваете, распланируйте, как сделать это проще. Уже само планирование успокаивает.

Много времени у нас отнимают тайм-киллеры - убийцы времени. Смартфоны, ленты в соцсетях. Постоянный мониторинг новостей ничего кардинально не поменяет в нашей жизни. Не отказывайтесь от этого вообще, но разработайте формулу: проверка ленты новостей, например, три раза в день.

Мультизадачность - это нехорошо. Одной рукой размешивать суп, другой сушить феном волосы, параллельно разговаривая по телефону с важным заказчиком - такой процесс требует огромных усилий. Старайтесь делать все последовательно.

Очень энергоемкий процесс - принятие решений. Даже выбор одежды на утро требует затраты сил. Не так просто Стив Джобс всегда носил черную водолазку. Это позволяло ему не тратить ресурсы своего гениального мозга зря. Если впереди трудная неделя, подготовьте все заранее: соберите пять нарядов на пять дней, распланируйте продукты, которыми нужно загрузить холодильник. Не готовьте сложных блюд.

И о выгорании. Ему подвержены все. И часто это связано с социальными ожиданиями. Мы слишком подвержены тому, что подумают о нас. Даже если вы попали в сложную ситуацию - накричал начальник, ушел клиент - это не катастрофа. Подумайте, какой вам будет казаться эта ситуация через пять лет. Очень часто бывает, что чем проще мы общаемся, чем легче принимаем решения, тем лучший результат получаем.

Последнее - отдых. Он сегодня, как правило, цифровой. Таково нынешнее время, и ругать себя за это не надо. Но важно научиться паре приемов медитации. Прослушивание любимой музыки или теплая ванна в тишине - тоже медитация. Хорошо помогает арт-терапия. Нарисуйте вечером, каким был ваш день. Переживите негативные чувства в метафорической форме. Это может звучать смешно, но многим помогает. Проводите хотя бы полчаса времени не так, как на работе. Если работа связана с людьми, посидите в тишине и одиночестве. Если вы работаете с техникой, заведите себе привычку пару раз в неделю общаться с другом.

Расставляйте приоритеты, не забывайте отдыхать, убирайте тайм-киллеры, найдите творческую отдушину - и очень быстро все наладится.