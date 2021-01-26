Какие передачи принимают в ковидных госпиталях: Инструкции для родственников коронавирусных больных от врачей из Твери

В ковидных госпиталях очень важно соблюдать меры безопасности. Фото: ИВАНОВА Диана

В одном из тверских пабликов в соцсети появилась просьба пользователя рассказать, где заказать доставку еды в коронавирусный госпиталь. Если кратко – нигде. Так как в инфекционные госпитали, а коронавирусный госпиталь именно такой, передавать ничего съедобного нельзя.

В госпитале Тверской области больницы, городской больницы № 6 и других больницах, где расположены инфекционные отделения для лечения от «короны», очень ограничен список того, что можно передавать больным COVID-19 в стационар.

Четко обозначено: принимаются только средства личной гигиены и сменная одежда для нахождения в инфекционном госпитале. Продукты питания для передачи запрещены!

Дезинфекция

Что касается разрешенных передач пациентам, то в информации от специалистов областной клинической больницы сказано, что она должна быть упакована в полиэтиленовый пакет, который будут снаружи дезинфицировать. На упаковке должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, а также номер палаты.

Если внутри обнаружат продукты питания, их уничтожат.

Все личные вещи пациентов, которые лежат в инфекционном стационаре, будут подвергаться термической обработке в специальной камере.

В Тверской областной больнице передачи принимают в корпусе № 2 (если больной лежит в корпусе № 2 или № 3) и в корпусе № 4 (если человека лечат там). Время приема передач – с 12:30 до 13:00. Вход внутрь запрещен, нужно нажать кнопку звонка, чтобы посылку приняли.

Для пациентов также есть несколько правил:

– обязательно носить всё время медицинскую маску;

– не покидать палату;

– врачей приглашать кнопкой вызова.

«Не выносите сознание!»

В областной больнице получить информацию о состоянии пациента стационарного отделения можно по этим номерам телефона:

(4822) 77-54-22 с 10:00 до 15:00 в рабочие дни;

(4822) 77-53-07 с 10:00 до 15:00 и в будни, и в праздники, и в выходные дни.

В городской больнице №6, там тоже есть ковидный госпиталь, эту информацию можно получить по телефонам:

(4822) 58-32-60, 58-36-20;

+7-910-640-02-89.

По другим номерам звонить не надо.

– Пожалуйста, не нужно выносить сознание работникам колл-центра, они вам не помогут, – добавляют медики.

На сайте городской больницы №1 в Твери указан такой контактный телефон:

(4822) 42-02-61.

На сайте областного лечебно-реабилитационного центра, который работает сейчас и как госпиталь, и как центр амбулаторной помощи для лечения пациентов с ковидом, информацию о родственниках, лежащих с ковидом, могут подсказать с 10:00 до 16:00 по телефону +7-920-693-51-40.

В детской областной больнице в Твери узнать информацию о лечащихся в стационаре родственниках можно с 08:00 до 15:00 по номеру (4822) 32-10-87.

И вот вам ещё телефоны:

Областной родильный дом в Твери:

(482) 251-56-23

Роддом №2 в Твери:

8 (482) 242-01-56

Калининская ЦРБ:

(4822) 73-30-67

Зубцовская ЦРБ:

инфекционное отделение (48262) 2-16-26

детская регистратура (48262) 2-17-74

взрослая регистратура (48262) 2-18-24

Кашинская ЦРБ:

инфекционное отделение (48234) 2-10-38

приемное отделение стационара (48234) 2-17-25

Кимрская ЦРБ:

инфекционное отделение поликлиники № 1 (48236) 3-15-65

Вышневолоцкая ЦРБ:

заведующий приемным отделением стационара (48233) 6-26-40

Нелидовская ЦРБ:

инфекционное отделение (48266) 5-23-83

Конаковская ЦРБ:

инфекционное отделение (48242) 4-23-84

Медицинская часть № 141 в Удомле:

колл-центр (48255) 2-03-02, (48255) 5-35-75

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакцинация

Сейчас в области активно идет вакцинация от коронавируса. Всего более 7,5 тысяч человек сделали прививку от ковида. На сегодняшний день в Тверском регионе функционируют 30 пунктов вакцинации. Их количество планируют увеличить.