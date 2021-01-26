С оглядкой на советский опыт: В Тверской области рабочим специальностям будут обучать уже в школе

В областном правительстве прошло второе в этом году заседание. Фото: Александр ЖМУЛИН

Старшее поколение помнит про такую, что ни говори, полезную вещь, как «учебно-производственные комбинаты». Их открывали при школах, и там старшеклассники получали специфические навыки по какой-либо рабочей профессии. Выбор был достаточно большим: швея-мотористка, делопроизводитель, повар, электрик, электромонтажник, слесарь, связист, автодело и т.д.

26 января о советском опыте вспоминали наши нынешние областные чиновники на заседании правительства региона. Вспоминали не просто так - главным вопросом в повестке было рассмотрение госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области» на 2021-2026 год.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что надо активизировать работу по профессиональной ориентации школьников. Чтобы те с молодых ногтей знали, чего хотят, и желательно получили рабочую профессию. А потом можно уже и более квалифицированных специальностях подумать.

Губернатор напомнил, о том, что в советское время работали учебно-производственные комбинаты. Фото: ПТО

- Мы помним, как в советское время работали учебно-производственные комбинаты, где дети в старших классах получали профессию, которая в дальнейшем позволяла им устроиться на работу, - пробежался взглядом по рядам министров и приглашенных на заседание глав ведомств и муниципалитетов губернатор.

Не все, но многие чуть заметно кивнули. Помнят, сомнений нет.

Так вот, советский опыт будет учтен. С 1 сентября 2021 года в нескольких городах региона планируется запустить проект по обучению старшеклассников рабочим профессиям. Где конкретно, пока уточняется. Но Тверь, естественно, точно в перечень войдет.

Но не только об этом шла речь при рассмотрении вопроса о занятости населения.

Игорь Руденя подчеркнул - важно обеспечить работой своих родных верхневолжцев, но при дефиците кадров можно пригласить и специалистов из других регионов.

Только в лесопромышленный комплекс до 2026 года планируется привлечь почти 2000 кадров. Да уже и сейчас предприятия отрасли в нашем регионе нуждаются в людях. Необходимо около тысячи специалистов - инженеров, лесорубов, водителей, операторов лесозаготовительного комплекса и других.

В аграрном секторе количество работников к 2026-му планируют увеличить более чем на 3000 человек. Предприятия сельского хозяйства испытывает потребность в трактористах и механиках, мастерах животноводства, ветеринарах, зоотехниках, экономистах, агрономах и других специалистах.

В плане пополнения трудовых ресурсов областное правительство надеется и на переселение соотечественников.

В 2020 году в Тверскую область переехали 920 человек (с учетом семей с детьми). 567 человек из них уже нашли работу.

С 2022 по 2026 годы в Верхневолжье ежегодно ждут не меньше 770 переселенцев из других регионов. Как говорится, добро пожаловать.

Что касается иностранной рабочей силы, то на 2021 год утверждена квота в 109 человек из стран визового режима въезда. Это на 38% меньше, чем было привлечено в прошлом году.

Стоимость патентов на трудовую деятельность для иностранных граждан была увеличена и в 2021-м равна 5805 рублям. В прошлом году было 5327 рублей.

Добавим, что по прогнозам областной службы занятости, в 2021 году продолжится тенденция снижения числа безработных в регионе. По базовому варианту показатель составит 4,1 тысячи человек.

СПРАВКА КП

По последним данным областной службы занятости, за 2020 год в регионе было трудоустроено свыше 20900 жителей. На сегодня открыто около 16 тыс. вакансий. Наибольшее количество вакансий - примерно 1500 - свободно в учреждениях здравоохранения.