Забили до смерти, сбросили с четвертого этажа, швырнули в мусорный бак: в Бологом Тверской области совершено зверское убийство

Тело убитой нашли в помойном контейнере Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло в городе Бологое Тверской области. В ходе пьяной ссоры мужчина и женщина убили 24-летнюю девушку и выбросили ее труп в помойный контейнер.

По версии следователей, в ночь на 24 января между потерпевшей и ее знакомыми произошел конфликт. Компания выпивала в квартире дома по улице Дзержинского, в ходе ссоры злоумышленники напали на потерпевшую и сильно ее избили. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления. Тело женщины подозреваемые скинули с балкона четвертого этажа, а затем отнесли в мусорный контейнер за домом.

"КП"-Тверь" узнала эксклюзивные подробности. Выяснилось, что двушка приехала к мужчине и женщине в гости из поселка Березайка. Что именно не поделили собутыльники - пока не ясно. Тело убитой лежало в контейнере за местным Центром культуры и досуга. Вокруг много частных и многоквартирных домов, место проходное. Труп в контейнере нашла местная жительница. Женщина вызвала полицию.

Как сообщили в полиции, подозреваемые 31-летний мужчина и 37-летняя женщина ведут асоциальный образ жизни. Установлено, что мужчина не впервые попадает в поле зрения полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Злоумышленников задержали по "горячим следам". Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

- Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.