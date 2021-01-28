Запись ребенка в первый класс в Твери в 2021 году: когда начнется, какие документы нужны

Запись детей в первый класс в Твери в 2021 году начнется апреле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запись ребенка в первый класс в Твери в 2021 году — тот еще квест для родителей. Они готовы сутками ночевать под дверями нужной школы, чтобы успеть внести имя своего чада в список одними из первых.

Как будут обстоять дела в этом году и что изменится в связи с пандемией — в материале «КП»-Тверь».

КОГДА ЗАПИСЫВАТЬСЯ?

В этом году сроки записи сдвинулись на два месяца. Если в прошлом году будущего первоклассника можно было внести в списки уже в феврале, то сейчас придется подождать до весны.

В этом году кампания по записи в школы Твери будущих первоклашек начнется позже обычного - в апреле. Об этом сообщила городская администрация.

Решение начать принимать заявления позже обычного основывается на приказе Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458.

В порядке первой очереди места в школах будут распределяться с 1 апреля по 30 июня 2020 года. В первую очередь попадают:

- дети, живущие на территории, которая закреплена за школой;

- ребята, у которых в этой же школе учатся браться или сестры;

- по удобству в зависимости от места жительства - дети военнослужащих, полицейских и других сотрудников органов внутренних дел, а также дети сотрудников некоторых органов исполнительной власти.

Принимать других детей (не живущих на территории, закрепленной за школой) будут с 6 июля 2020 года. Попасть в выбранную школу такие ребята смогут при наличии там свободных мест после зачисления первой очереди.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Если приходите лично, то, с собой нужно принести:

1. Копия документа, который удостоверяет личность родителя или представителя ребенка.

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, который подтверждает родство.

3. Копия документа, который подтверждает установление опеки или попечительства (по необходимости).

4. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства на закрепленной территории.

5. Справка с места работы родителя(ей) или законного представителя.

Заявления в этом году можно будет подать не только лично, но и дистанционно - через портал Госуслуг, по электронной почте школы, а также заказным письмом на адрес школы с обратным уведомлением.

Все адреса и подробности о зачислении в конкретную школу ищите на школьных сайтах. Перейти на них можно с единого школьного портала Твери.

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