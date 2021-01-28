Коронавирус в Твери, последние новости на 28 января 2021: как записаться на прививку от COVID-19 и как попасть на приём в ЦАП

Статистика по коронавирусу в Тверской Области обновляется каждые сутки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 января 2021 года: 202 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 278 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 24 303 человек (+249 за последние сутки)

Изолированы 3468 больных (-49).

Умерли 507 человек (+2).

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 27 января выявлено 9031 случаев заражения, это +62 за сутки.

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2068 (+20),

Вышневолоцкий городской округ – 1619 (+5),

Ржев – 1533 (+9),

Торжок – 1321 (+5),

Кимры – 1213 (+11),

Калининский район – 1122 (+5).

Графика: Яндекс

8932 жителя Верхневолжья привились от коронавируса, 1374 человека - только за вчерашний день. Об том сообщило в официальном релизе областное правительство. При этом в целом в регион доставили 22,7 тысяч доз «Спутника V».

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Подробности об этом (с адресами и телефонами) читайте здесь.

Записаться на вакцинацию можно по номеру - 122, через областной медицинский портал, также по телефонам прививочных пунктов в больницах (в будние дни). Теперь также доступна услуга записи через портал Госуслуги.

На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.

Четыре новых ЦАПа (ЦАП - центр амбулаторной помощи пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом) открылись в Тверской области. Они начали работу в Калининской, Кашинской и Нелидовской ЦРБ, а также в областном клиническом кардиодиспансере (Тверь, Тамары Ильиной, 5).

Включая новые, сейчас в регионе работают одиннадцать ЦАПов из двенадцати запланированных к созданию. Обеспечение работы центров обсуждалось 27 января на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Игоря Рудени.

Первый ЦАП появился в Твери на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (бывшая больница №5). Аналогичные центры были открыты при городской больнице №1, а также в районных ЦРБ - Конаковской, Бежецкой, Торжокской, Кимрской и Ржевской.

Напомним, ЦАПы создают чтобы разгрузить обычные поликлиники и развести потоки больных коронавирусом и других пациентов. Записаться на прием могут люди с симптомами ОРВИ, коронавируса или внебольничной пневмонией, если они еще не обращались по этому поводу в поликлинику (так называемые первичные пациенты).

Запись ведется по номеру 112 и через "Электронную регистратуру Тверской области".

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