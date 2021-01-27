Пособие для водителей: депутат думы Твери Светлана Козлова приняла участие в создании видеоролика для водителей автобусов

Депутат Светлана Козлова в салоне автобуса. Фото: ТГД

Депутату думы Твери Светлане Козловой, передвигающейся на специализированной коляске, предстояло преодолеть путь с остановочного комплекса в автобус, проехать несколько остановок и покинуть салон. При помощи водителя, как того требует инструкция.

- Я уже много лет занимаюсь этим вопросам, - говорит Светлана. – Веду переговоры и с органами власти и с самим транспортным предприятием. Мы вместе прорабатываем все детали, чтобы транспортная среда в Твери была максимально доступной. Уже многое сделано, инвалиды-колясочники В Твери действительно сегодня имеют возможность ездить на городских автобусах. Но еще не все нюансы учтены, что испытываю на себе сама и слышу от других людей, поэтому и решили сделать наглядное пособие для водителей. И еще я хотела бы обратиться к нашим жителям – будьте терпимее и милосерднее, уступайте места людям с ограниченными возможностями, не создавайте помех при посадке и высадке людей на колясках.

Сегодня автобусы «Транспорта Верхневолжья» оборудованы аппарелями, пассажирскими местами для инвалидов с дополнительными поручнями, сигнальными кнопками для общения с водителями. В настоящее время в салонах на доступной высоте размещаются информационные плакаты с кодами для оплаты проезда.

По словам представителей транспортной компании, пассажиры с ограниченными возможностями сегодня не редкость, особенно в центре города, и навыки работы с этой категорией водителям необходимы. Снятый видеоролик будет использоваться в рамках программы обучения и повышения квалификации водителей, а также транслироваться на экранах в помещениях предрейсовой подготовки.