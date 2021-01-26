Коронавирус в Твери, последние новости на 27 января 2021: больных COVID-19 становится меньше, 40 антимасочников и школа на карантине

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 января 2021 года: 206 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 28 076 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 24 054 человек (+255 за последние сутки)

Изолированы 3517 больных (-52).

Умерли 505 человек (+3).

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 26 января выявлено 8969 случаев заражения, это +62 за сутки.

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2048 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 1614 (+8),

Ржев – 1524 (+1),

Торжок – 1316 (+4),

Кимры – 1202 (+7),

Калининский район – 1117 (+15).

Графика: Яндекс

В регионе семимильными шагам идёт вакцинация населения от коронавируса, население прививается охотно - об этом в официальных релизах каждый день сообщает областное правительство. А ежесуточный прирост заболевших стал в последние дни снижаться: было за 230, а стало - 206. Говорит ли это о выходе на плато или о том, что помогает вакцинация - официальных комментариев пока нет. В Лихославском районе, меж тем, оштрафовали 40 антимасочников.

Дела об административных правонарушениях рассмотрел Лихославльский районный суд Тверской области.

Установлено, что в период с октября 2020 года по январь 2021 года 40 человек нарушили в районе действующий масочный режим.

- Нарушители находились в магазинах, на автовокзале, железнодорожном вокзале, железнодорожной платформе без средств индивидуальной защиты органов дыхания и создавали угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию других лиц, - сообщает пресс-служба суда.

На каждого из виновников возложен административный штраф в 1000 рублей.

Школу в Оленинского районе пришлось перевести на дистанционку из-за ковида.

Обучаться дома ученики Холмецкой сановной общеобразовательный школы будут с 26 января по 7 февраля. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

- В связи с массовым заболеванием обучающихся, в целях принятия мер по снижению рисков распространения ОРЗ и новой коронавирусной инфекции школа переходит на дистанционное обучение, - написано в объявлении.

Информацию об обучении и домашние задания родители могут получить у классных руководителей.

И о вакцинации: по данным областного оперштаба, 7530 жителей региона уже сделали прививку от коронавируса. При этом в Верхневолжье уже поступило свыше 22,7 тысяч доз вакцины «Спутник V».

За 25 января привились 1173 граждан.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в нашем регионе сейчас можно в 30 прививочных пунктах. В Твери они открыты на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи, в горбольницах №1 и №7, в центре имени В.П. Аваева, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В районах прививки от коронавируса делают в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской и Селижаровской ЦРБ, а также в медико-санитарной части №141 Удомли.

Вакцинация стартовала в Лихославльском районе 23 января. Прививки делают в кабинете №9 в поликлиники №1 в Лихославле. Записываться нужно заранее, а прием пришедших на вакцинацию стартует в 08:00.

Всего в районе пока поступило 250 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак, иными словами Спутника V. Их доставляли в специальном термоконтейнере и хранят в холодильниках. Одна ампула рассчитана на пятерых человек и хранится после разморозки всего два часа.

– Прежде чем ставить прививку, пациента осматривает терапевт: измеряет температуру, сутурацию, давление, интересуется, нет ли хронических заболеваний. Затем знакомит с памяткой и берет согласие на прививку. После того как прививка сделана, пациента наблюдают в течение получаса. Напомню, что прививка двухкомпонентная. Вторая ее часть делается через 21 день, — прокомментировала главный врач Лихославльской ЦРБ Людмила Шишова.

Записаться на прививку может любой желающий через портал «Госуслуги», в регистратуре поликлиники, придя лично, а также по телефонам (48261) 3-53-28 или 122.

Вакцинация бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

У прививки есть противопоказания – аллергии, инфекционные заболевания в острой стадии, период беременности и кормления грудью и др.

Напомним, на данный момент в регионе всего функционирует 30 прививочных пунктов, где вакцинируют от ковида.