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Общество

Лед тает, люди падают: Снегом с крыш в Твери никого не убило, но без травм не обошлось

В городе кое-где на тротуарах есть наледь, надо быть осторожнее
Александр ЖМУЛИН
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На улице нет настоящего гололеда, но дороги коварны, будьте внимательны, чтобы они не привели вас в травмпункт или аптеку.

На улице нет настоящего гололеда, но дороги коварны, будьте внимательны, чтобы они не привели вас в травмпункт или аптеку.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что, перед тем как температура повысилась до плюсовых значений, «КП»-Тверь» предупреждала жителей областной столицы: будьте осторожнее, на голову с крыши может обрушиться снежная глыба. К счастью, хотя снег с крыш и срывался, в Твери обошлось без трагедий. Однако один неприятный инцидент всё-таки произошел.

У дома № 148 на набережной Афанасия Никитина внушительная снежная масса упала с крыши на проходившую по тротуару семью: мужа с женой и двумя детьми, одного из которых везли в коляске. Основной удар пришелся на мужчину, жену лишь слегка задело, дети вовсе не пострадали, правда, досталось коляске. При этом сообщений о госпитализации мужа не было.

Мы проверили сегодня с утра, позвонив в отделение травматологии клинической больницы скорой медицинской помощи в Твери. С черепно-мозговыми травмами обычно везут туда. Однако дежурный врач-травматолог сказал, что за выходные к ним не поступало пострадавших от обрушений снега.

В других травмпунктах нам также не подтвердили подобных фактов. Правда, в той же больнице скорой помощи врач сообщил о том, что были люди с травмами от падения на скользких улицах. Например, поступил пациент с переломом лодыжки.

В травмпункте больницы № 6 нам, правда, по телефону ничего не рассказали.

Однако мы сами навестили этот травмпункт. В приемной на стульях в ожидании очереди в кабинет травматолога сидели пять человек. Внимание сразу привлекли мужчина с дедушкой. Последний, явно испытывая боль, осторожно придерживал правую руку. Кисть и ладонь заметно опухли.

Как выяснилось, это взрослый сын привез своего пожилого отца в травмпункт.

- На улице Коноплянниковой из машины вышли, папа поскользнулся и неудачно упал, - рассказал сын. - Как бы перелома не было.

Тут же оказалось, что это не единственный здесь человек, пострадавший от падения на скользкой дорожке тротуара.

Вот такие тропинки могут быть очень скользкими.

Вот такие тропинки могут быть очень скользкими.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я тоже поскользнулась и упала. В боку больно, и рука тоже что-то ноет, - сообщила стройная девушка, сидевшая поодаль, на другой стороне от мужчины с отцом.

Она рассказала, что упала, когда шла по дорожке мимо школы № 33 на Ипподромной улице.

Мы проехались по некоторым местам Твери. Общее впечатление таково: сказать, что город превратился в одну опасную для пешеходов скользкую зону, нельзя. В центре, на Тверском проспекте, тротуары почти лишились снега, а наледи не видно и вовсе. Но есть пешеходные дорожки, где сильно таявший снег спрессовался и нога нет-нет да и предательски скользит.

На Проспекте Победы часть большая часть пешеходной дорожки покрыта мокрым снегом, который может быть с наледью.

На Проспекте Победы часть большая часть пешеходной дорожки покрыта мокрым снегом, который может быть с наледью.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На улице Коноплянниковой, где упал дедушка, гололеда, откровенно говоря, нет, но в некоторых местах встречается небольшая наледь под утоптанным мокрым снегом. Люди, особенно пожилые, стараются идти осторожно, небольшими шагами.

На улице Зинаиды Коноплянниковой гололеда нет, но люди идут осторожно.

На улице Зинаиды Коноплянниковой гололеда нет, но люди идут осторожно.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Такие места есть и на улице Орджоникидзе, и на бульваре Гусева, и на улице Можайского, да и во многих других местах города. Так что не надо расслабляться, будьте осмотрительней и не падайте. Смотрите под ноги, но про крыши со снегом не забывайте (хоть его там почти и нет - подтаял, где-то коммунальщики сбили, но всё же).

Картина маслом, а вернее слякотью На бульваре Гусева.

Картина маслом, а вернее слякотью На бульваре Гусева.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Берегите себя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

25 января на улице Ленинградской в ЗАТО «Озерный» глыба льда сорвалась с крыши дома и упала на восьмилетнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

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