Лед тает, люди падают: Снегом с крыш в Твери никого не убило, но без травм не обошлось

На улице нет настоящего гололеда, но дороги коварны, будьте внимательны, чтобы они не привели вас в травмпункт или аптеку. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что, перед тем как температура повысилась до плюсовых значений, «КП»-Тверь» предупреждала жителей областной столицы: будьте осторожнее, на голову с крыши может обрушиться снежная глыба. К счастью, хотя снег с крыш и срывался, в Твери обошлось без трагедий. Однако один неприятный инцидент всё-таки произошел.

У дома № 148 на набережной Афанасия Никитина внушительная снежная масса упала с крыши на проходившую по тротуару семью: мужа с женой и двумя детьми, одного из которых везли в коляске. Основной удар пришелся на мужчину, жену лишь слегка задело, дети вовсе не пострадали, правда, досталось коляске. При этом сообщений о госпитализации мужа не было.

Мы проверили сегодня с утра, позвонив в отделение травматологии клинической больницы скорой медицинской помощи в Твери. С черепно-мозговыми травмами обычно везут туда. Однако дежурный врач-травматолог сказал, что за выходные к ним не поступало пострадавших от обрушений снега.

В других травмпунктах нам также не подтвердили подобных фактов. Правда, в той же больнице скорой помощи врач сообщил о том, что были люди с травмами от падения на скользких улицах. Например, поступил пациент с переломом лодыжки.

В травмпункте больницы № 6 нам, правда, по телефону ничего не рассказали.

Однако мы сами навестили этот травмпункт. В приемной на стульях в ожидании очереди в кабинет травматолога сидели пять человек. Внимание сразу привлекли мужчина с дедушкой. Последний, явно испытывая боль, осторожно придерживал правую руку. Кисть и ладонь заметно опухли.

Как выяснилось, это взрослый сын привез своего пожилого отца в травмпункт.

- На улице Коноплянниковой из машины вышли, папа поскользнулся и неудачно упал, - рассказал сын. - Как бы перелома не было.

Тут же оказалось, что это не единственный здесь человек, пострадавший от падения на скользкой дорожке тротуара.

Вот такие тропинки могут быть очень скользкими. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я тоже поскользнулась и упала. В боку больно, и рука тоже что-то ноет, - сообщила стройная девушка, сидевшая поодаль, на другой стороне от мужчины с отцом.

Она рассказала, что упала, когда шла по дорожке мимо школы № 33 на Ипподромной улице.

Мы проехались по некоторым местам Твери. Общее впечатление таково: сказать, что город превратился в одну опасную для пешеходов скользкую зону, нельзя. В центре, на Тверском проспекте, тротуары почти лишились снега, а наледи не видно и вовсе. Но есть пешеходные дорожки, где сильно таявший снег спрессовался и нога нет-нет да и предательски скользит.

На Проспекте Победы часть большая часть пешеходной дорожки покрыта мокрым снегом, который может быть с наледью. Фото: Александр ЖМУЛИН

На улице Коноплянниковой, где упал дедушка, гололеда, откровенно говоря, нет, но в некоторых местах встречается небольшая наледь под утоптанным мокрым снегом. Люди, особенно пожилые, стараются идти осторожно, небольшими шагами.

На улице Зинаиды Коноплянниковой гололеда нет, но люди идут осторожно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Такие места есть и на улице Орджоникидзе, и на бульваре Гусева, и на улице Можайского, да и во многих других местах города. Так что не надо расслабляться, будьте осмотрительней и не падайте. Смотрите под ноги, но про крыши со снегом не забывайте (хоть его там почти и нет - подтаял, где-то коммунальщики сбили, но всё же).

Картина маслом, а вернее слякотью На бульваре Гусева. Фото: Александр ЖМУЛИН

Берегите себя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

25 января на улице Ленинградской в ЗАТО «Озерный» глыба льда сорвалась с крыши дома и упала на восьмилетнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.