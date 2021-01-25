Как попасть в «Артек» школьнику из Тверской области

Бесплатные путевки в «Артек» выдают за особые успехи в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Международный детский центр «Артек» в Крыму возобновляет прием детей из других регионов 29 января. Шанс попасть в легендарный лагерь есть и у школьников Тверской области.

Напомним, «Артек» закрылся из-за пандемии коронавируса в конце марта 2020 года. Позже, летом, лагерь открыл свои двери, но только для юных крымчан и севастопольцев. Теперь же дети из всех регионов страны, не считающихся опасными по коронавирусу, могут попасть на одну из смен.

Как оформить заявку

Бесплатно в «Артек» можно попасть только по особым заслугам: путевки выделяются в качестве поощрения за успехи в учебе, творчестве, спорте или какой-то социально полезной деятельности. Советы, как подтвердить наличие у школьника таких достижений и как оформить заявку на путевку, дала уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина в своем телеграм-канале «Дети под защитой».

Необходимо собрать все имеющиеся у ребенка грамоты и дипломы за последние три года.

- Проверьте, чтобы на них был указан год, стояли подпись и печать, - советует детский омбудсмен.

Собранные грамоты и дипломы нужно предварительно отсканировать (сканы должны быть цветные). Важный момент: скан-копия группового достижения должна быть подтверждена справкой от организации, в которой занимается ребенок, с указанием списка мероприятий, в которых он участвовал.

Все сканы прикладываются в электронном виде к заявке и оцениваются по балльной системе в зависимости от уровня достижений.

- Самые «дорогие» - грамоты и дипломы призеров международного уровня (конкурсы, олимпиады). Меньше всего баллов - за муниципальные достижения, - подсказывает Лариса Мосолыгина.

Далее необходимо зарегистрироваться на сайте «Артека» и отправить заявку и сканы, следуя подсказкам сайта. Лучше сразу на несколько смен, так шансов будет больше. После оформления заявки остается ждать результата. Если ваш ребенок по баллам обойдет других претендентов, с вами свяжутся и сообщат, что необходимо сделать далее. Распределение путевок завершается не позже 20 дней до начала смены.

По региональной квоте или от партнера

Еще одна подсказка: при заполнении данных в личном кабинете можно выбрать путевки от региона или от тематических партнеров «Артека».

Претендуя на путевку от региона, вы рассчитываете на выделенную ему квоту. Попадут в эту квоту заявки от школьников Тверской области, оцененные лучшими баллами.

Вариант с партнером будет более выгоден тем, у кого нет супердостижений для прохождения по региональной квоте, но есть талант в каком-нибудь искусстве или науке. Чтобы получить путевку от тематических партнеров «Артека», потребуется выполнение дополнительных заданий или участие в конкурсах. Выбирать наиболее достойных будет организация-партнер по итогам этих испытаний.

Среди партнеров есть организации спортивной, социальной, художественной, технической и естественнонаучной направленностей. Вся информация об организациях-партнерах есть на сайте «Артека». Чтобы иметь представление, что нужно сделать, чтобы получить путевку от партнера «Артека», поищите информацию в интернете. Там есть истории о том, как удавалось добиться таких путевок.

Противовирусная безопасность

Принимая решение об отправке ребенка в лагерь, помните: пандемия коронавируса не миновала. Но, как уверяют в «Артеке», сегодня там идет активная работа по обеспечению безопасности детей. За 2020 год специалисты выработали новые регламенты по предупреждению распространения коронавируса в лагере. Сотрудники «Артека» проходят тест ПЦР и вакцинируются в приоритетном порядке, как работники образовательных организаций.

Медицинские справки

От ребенка, прибывающего в лагерь, потребуют его медкарту и справку о санитарно-эпидемическом окружении. Медкарту в поликлинике должны выдать по заявлению. Там должно иметься заключение врача об отсутствии противопоказаний для выезда в лагерь. Оформить это заключение нужно не ранее чем за 10 дней до отъезда. Но, учитывая нынешнюю сложную обстановку в медучреждениях, лучше позвоните в поликлинику заранее и узнайте, как все это сделать.

В справке о санитарно-эпидемическом окружении должно быть указано, что школьник не был в контакте с инфекционными больными (в том числе больными коронавирусом) по месту жительства и обучения в течение последнего 21 дня. Эту справку необходимо получить не ранее чем за три дня до выезда в лагерь. Времени на оформление будет совсем мало, поэтому побеспокоиться о том, как получить справку, тоже лучше загодя. Обычно справки о санитарно-эпидемическом окружении выдает участковый педиатр, иногда местные органы Роспотребнадзора.

Тверской региональный оператор

За каждым регионом закреплена организация, занимающаяся координацией работы с местными путевками. В Тверской области это региональное Министерство образования. На сайте «Артека» обозначено, что с вопросами стоит обращаться в министерский отдел дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального образования. Его телефон (4822) 35-96-01. Также всю информацию о правилах заполнения документов и необходимых справках вы найдете на сайте «Артека» в разделе «Родителям».